Bu çocukların günahı ne?

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Koç İlkokulunun hemen yan kısmına Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ile İmam Hatip Ortaokulunu yapıp hizmete açtı. Buna karşın Koç İlkokulunun ortaokul kısmı ise tahsis edilmeyerek onlarca öğrenci ile ailesi mağdur edildi. 4’ncü sınıftan mezun olan öğrenciler ortaokul olmadığından dolayı İl Sağlık Müdürlüğünün yan kısmında bulunan İzzet Baysal Ortaokuluna yönlendirildi. Yetkililer, öğrenci ailelerin ücretsiz taşıma istemini de kabul etmedi.

Öğrenci velileri, hem kendilerinin hem de çocuklarının zor duruma düşürüldüğünü belirterek; “Bu yıl çocuklarımız 4’üncü sınıftan mezun olarak ortaokula gidecekler ne var ki Koç ilkokulu için ortaokul tahsis edilmedi. Okulumuzun hemen yanında Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ile devasa bir İmam Hatip Ortaokulu inşa edildi. Koç İlkokuluna ise bir ortaokul bile yapılmadı. Çocuklarımız 3 kilometre mesafedeki ortaokula zorunlu olarak gönderilecek. Birde yol ücretlerini de biz aileler cebimizden ödeyeceğiz. Bu bölgeye İmam Hatip ortaokulu yerine normal bir ortaokul yapılması gerekirdi. Yetkililer, öğrencilerin ücretsiz taşınmasına da karşı çıktı. İsteğimiz bölgeye derhal bir ortaokul yapılması veya İmam Hatip Ortaokulunun, normal ortaokuluna dönüştürülmesini, aksi taktirde öğrencilerimizin ücretsiz olarak 3 kilometre mesafedeki ortaokuluna gönderilmesini talep ediyoruz” diyerek, tepkilerini dile getirdiler.