Bu çöpler kasıtlı mı atılıyor?

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Basın Sözcüsü Rasim Özdemir, Bolu Gazeteciler Cemiyetinin yaptığı hayırlı olsun ziyareti sırasında kamuoyunda gündeme gelen çöp kirliliği ile alakalı açıklamalarda bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir, son günlerde çöp konteynerleri etrafında biriken çöpler ile alakalı çok sayıda ihbar aldıklarını belirtti. Başkan Yardımcısı Özdemir konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın çöp konusu ile ilgili haklı eleştirileri var. Ancak bizim de karşılaştığımız sorunlar var. Ben Bolu Halkı’nın bu karşılaştığımız sorunları da bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bolu Belediyesi olarak seçimlerin hemen sonrasında karşılaştığımız bir manzara var. Ne yazık ki, bundan önce bahsedildiği gibi değilmiş, bizim temizlik işlerinde araç parkımız ne yazık ki yetersiz. Bolu genelinde 3 bin 152 adet yer altı ve yer üstü konteynerle çöp topluyoruz. Temizlik işlerini yapıyoruz, bunların temizlenmesi ve yıkanması da var. Fakat şu anda karşılaştığımız manzara şu; araçlarımızın birçoğu çalışmıyor, yani eski. Yeni çöp sistemi ile birlikte çöpleri kaldırıp koymak ciddi manada süre alıyor. Bu konuda araçlarımız yetersiz. Bize gelir gelmez bu konu ile ilgili dedik ki; hemen araç takviyesi yapalım ya da kiralama yöntemine gidelim, fakat bu bir süreç alıyor. Biz son dönemde geldiğimiz nokta şu, araştırmaları yapıyoruz, arkadaşlarımız da fotoğraflarını çıkardılar. Biz araç temini ile ilgili hemen çalışmalara başladık. Araç filomuzu genişlettikten sonra biz iddia ediyoruz, Sayın Başkan’ımızın da belirttiği gibi Bolu’yu Türkiye’nin en temiz şehri haline getireceğiz. Sorunları biliyoruz, ancak biraz süre istiyoruz. Bu süre içinde biz bu sorunumuzu çözeceğiz. Konteyner sayımız çok fazla ancak araç filomuz eksik. Bu konu ile ilgili alıma gittiğimiz zaman bu sorunu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK CEZAYI BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULAYACAĞIZ”

Yaşanan sorunla alakalı olarak bazı bölgelerde çöplerin özellikle konteynerlerin dışına bırakıldığını söyleyen Özdemir ayrıca şunları söyledi: “Asıl önemli konu şu; çöp konteynerlerimizin etrafında çöpler birikiyor. Bize bu tür fotoğraflar geliyor. Biz bu fotoğrafın ardından ekiplerimizi gönderiyoruz. Diğer ihbarlarda olduğu gibi; bizim ekiplerimiz gitti andan itibaren buradaki çöpleri alıyorlar, sadece çöp konteynerlerinin içine koyuyorlar. Başka bir yerde karşılaştığımız manzarada da çöp konteynerinin içine atmak yerine yanına bırakmışlar. Bizim karşılaştığımız sorun bir sefere mahsus değil. Biz her gün bu sorunla karşılaşıyoruz. Biz seçimin ardından böyle manzaralarla hemen hemen her gün karşılaşıyoruz ihbarlar geliyor. Biz bugüne kadar yapmamıştık ama bunla ilgili tespitlerimize bu günden itibaren başladık. Kimin bunu bilinçli bir şekilde çöp konteynerinin dışına bıraktığını tespit edeceğiz ve kabahatler kanununa göre en büyük cezayı bugünden itibaren uygulayacağız. Biz bunun yapılış sebebini seçim sonucunu hazmedemeyen bazı kişilerin bilinçli bir şekilde yaptığına inanıyoruz. Çünkü bir iki kez değil, seçimin ardından bir süre geçti biz hala şehrin birçok bölgesinde bu sorunla karşılaşıyoruz. Bazen aynı çöp konteynerinde iki gün ara ile üç gün ara ile karşılaşıyoruz. Biz bugüne kadar bu konu ile ilgili bir açıklama yapma gereği hissetmedik. Seçimin sonucu var, bunu hazmedemeyenler vardır. Ilımlı bir süreç var diye bunu söylemedik ama bugün ne yazık ki, haklı olarak birçok insan bize şikâyette bulunuyor. Ama karşılaştığımız manzara da bu. Özellikle belirtmek istiyoruz ki, çöpün dışına, konteynerin dışına bilinçli bir şekilde art niyetli bir şekilde bu şekilde çöp bırakanları görenlere çağrıda bulunuyoruz. Lütfen bize bildirsinler ihbar etsinler diye. Bolu halkından bu konu ile alakalı destek bekliyoruz.”

PARKLARDA BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILACAK

Özdemir açıklamasının sonunda ise yaz ayları dolayısıyla park alanlarında yaşanan yoğunluk ve buna bağlı olarak oluşan çevre kirlilikleri ile alakalı parkların daha temiz tutulması için bilinçlendirme çalışması yapacaklarını ifade ederek, “Parklarımızla ilgili de bir sorun var. Bizim önce Bolu Belediyesine şikâyette bulunmadan önce bu konu ile ilgili bir bilinçlendirme çalışması yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yaz ayları geldiği için parklarımız yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ama ne yazık ki, sabahları arkadaşlarımız parklara temizliğe gittikleri zaman karşılaştıkları manzara, dev çekirdek kabuğu yığınları kola şişeleri, masaların üzerinde bırakılmış bir şekilde, yerlere atılmış bir şekilde duruyor. Biz bu konu ile ilgili parklarımıza gerekli levhaları da koyacağız. Daha temiz tutulması ile ilgili bilinçlendirme yapacağız. Hem temizlik işlerimiz vasıtasıyla hem de zabıta vasıtasıyla bir bilinçlendirme çalışması yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu .

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 00:09