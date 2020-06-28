Bu da arpa skandalı

Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre, bazı çiftçiler tarlalarına ekmek üzere Dörtdivan Tarım Kredi Müdürlüğü’nden arpa tohumu satın aldılar. Satın aldıkları arpayı tarlalarına eken çiftçiler Temmuz Ayı geldiği halde arpaların büyümemesinden şüphelenerek Dörtdivan İlçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurdular. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin araştırmalarının ardından arpaların kışlık arpa olduğu ve bundan dolayı büyümediği anlaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan çiftçiler bütün yıl yazın biçecekleri bu arpalara ümit bağladıklarını ancak mağdur olduklarını belirterek yetkililerden zararlarının giderilmesini istediler.