Bu da dana operasyonu

HABER:Gönül Olutürk

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Susuz Kınık köyünde çiftçilik yapan Fahri Yaman'a ait dana, ahırın kenarında bulunan gübre yığınına saplandı. Danasını kendi imkanlarıyla saplandığı gübre yığınından çıkartamayan Yaman, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gübre yığınının içine girerek, danayı kalın halatlarla bağladı. Dana, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye arabasının arkasında bulunun vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Bir süre yerde hareketsiz kalan dana, üzerine sıkılan suyun ardından kendisine gelerek yerinden kalkabildi. Yapılan veteriner kontrolünde hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 15:24