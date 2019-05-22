Bu da E-Kent uyanıklığı

Haber: Gönül Olutürk

İlimizde 2015 yılında dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından uygulamaya konan yeni ulaşım sistemi ile birlikte Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüslerinde nakit ücret yerine dijital kartlar kullanılmaya başlandı. Bu dijital kartlar ise Çalık Holdingin sahibi olduğu Aktif Bank üzerinden E-Kent isimli firma tarafından vatandaşlara belli bir ücret karşılığında sağlanmaya başlandı.

Bolu Kartların temin edildiği E-Kent’e geçtiğimiz günlerde giden bir öğrenci velisi ise büyük bir şok yaşadı. Bu eğitim-öğretim dönemi sonunda kızı liseden mezun olacak veli, kızı için Öğrenci Kart almak istedi. Ancak E-Kent Kart İşlem Merkezinde bulunan görevli verilen kartın Haziran ayının 15inde Üniversiteyi kazanma garantisi olmadığı sebebiyle iptal olacağını söylemesi üzerine veli, uygulamanın saçmalık olduğunu, liseden mezun olan bir öğrencinin öğrencilik vasfını yitirmeyeceğini belirterek görevliye tepki gösterdi. Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok kişi E-Kent firmasının saçma uygulamalarını eleştirdi.

“GEREKENİ YAPMAK BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN’A DÜŞER”

Konuyla ilgili olarak bazı vatandaşlar ise tepkilerini şu şekilde dile getirdiler: “İlimizde toplu ulaşımda kullanılan Bolu Kartlar, öğrenciler için indirimli, sivil vatandaşlar için ise tam olarak ücret karşılığında E-Kent Kart İşlem Merkezinden temin ediliyor. Kartlar 1 yıllık kullanım sonucunda yine ücret karşılığında tam veya indirimli olarak vizeletiliyor ve kullanıma devam ediyor. Genç bir kimse liseden mezun olmakla nasıl öğrenci vasfını yitirebilir? Eğitim hayatına devam edecek bir öğrenciye indirimli kart vermemek gibi bir uygulama son derece yanlıştır. Bu konuda gerekeni yapmak Bolu Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Tanju Özcan’a düşer. Geçmiş dönemde Bolu Belediyesinden sağlanan imkanla Bolu’nun, Bolu halkının başına bela edilen E-Kent’e bir an önce dur denilmelidir.”