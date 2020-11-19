Bu da korona kuyruğu

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ve Merkez Ünite olarak 2 pandemi servisi ile hizmet verirken, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde de Kovid polikliniği oluşturuldu. Bolu İl merkezinde de korona virüsü belirtileri görülen hastalarda içinde Refika Baysal Toplum sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nde ayrı bir birim oluşturuldu. Toplamda 3 Covid Polikliniği ile hizmet veren ilimizde yine de kuyrukların oluşması engellenemiyor.

KORNA KUYRUĞU

Hastanelerde acil dışındaki tüm randevular 182'den alınırken geçen yıllara göre hasta yoğunluğunda ciddi artma görüldüğü gözleniyor. Ancak Korona dolayısıyla test yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Her gün sabah saatlerinde başlayan test sırası akşam geç saatlere kadar devam ediyor.

RİSKİ ARTIRIYOR

Bolu'da havaların soğuması ile birlikte gribal enfeksiyon hastalıklarına kapılan pek çok kişinin, normal grip değil Korona virüse kapıldıkları korkusuyla acil servislere akın ettiği de bildirildi. Merkez Ünite uzak kaldığı için tercih Köroğlu Ünitesinde yoğunluk oluşturuyor. Yetkililer Cuma günü yayınlanan genelge ile test yapılabilmesi için birden fazla semptomun olması gerektiği açıklanmasına rağmen kuyruklar artarak devam ediyor. Yapılan açıklamada hastanelerde oluşturulan yoğunluğun virüsün yayılma riskini arttırdığını bu nedenle belirtileri görülmedikçe meraktan ya da telaşlanarak test için hastanelere gelinmemesi gerektiğini söylediler.

DOLULUK ARTTI

Her gün yaklaşık 25 hastanın servislere yatışı olduğu buna paralel olarak yoğun bakımlarında doluluk oranı arttığı ve bazı ek yoğun bakım ünitelerinin kurulduğu öğrenildi. Köroğlu Ünitesinde yoğunluğa bağlı olarak3 tane covid polikliniği açılmasına rağmen yine artışın devam ettiği gözlendi. Yetkililerin bu yoğunluğa nasıl bir çözüm bulacağı merakla bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 02:10