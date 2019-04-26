Bu da müdür skandalı

HABER:Birol Ertunç

Bolu Belediyesinde altı müdürlüğü birden vekalet eden ballı müdür görevden alındı. Bolu Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın akrabası olan ve altı farklı birim müdürlüğüne aynı anda vekalet eden Serkan Ilgaz geçtiğimiz hafta tüm görevlerinden alınarak normal kadrosu olan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü itfaiye eri görevine iade edildi.

ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞ

Belediye itfaiye müdürlüğünde itfaiye eri olarak işe başlayan ve birkaç sene içerisinde belediyede bulunan birimlerin yarısınınyönetimini tek koltukta toplayan ballı müdür Serkan Ilgaz’ın tam altı farklı görevevekalet ettiği öğrenildi. İtfaiye eri konumundan kısa sürede nasıl belediye bünyesinde bulunan birimlerin yarısına amir olduğu anlaşılamayan Ilgaz’ın vekaleten yürüttüğü görevler bakın hangileri; Özel Kalem Müdür Vekilliği, İnsan Kaynakları Birim sorumlusu, Belediye şirketi yönetim Kurulu Üyeliği, İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı, Belediye Bilişim Birim Sorumluluğu ve Halk Ekmek Fırın Müdürlüğü.

BALLI MÜDÜR MAAŞI

Altı farklı birimevekalet eden Serkan Ilgaz’ın belediye birimlerinden ballı maaş aldığı da ortaya çıktı. Ilgaz, Özel Kalem Müdürlüğünden maaş, vekalet ettiği birimlerdenfazla mesai ücreti veBelediye şirketi Tabiatın Kalbi Anonim Şirketinden ekstra 2. Maaş ve Bolu Belediyesi Sosyal denge ödeneği aldığı öğrenildi. Serkan Ilgaz’a çeşitli bahanelerle toplamda aylık olarak belediye kasasından ödenen paranın ilçe belediye başkanı maaşından fazla olduğu belirtildi. Ay ay değişiklik gösteren mesai ve oturum ücretleri nedeniyle Serkan Ilgaz’ın aldığı aylık ücret tam olarak hesaplanamazken ballı ücretin tutarının hala araştırıldığı öğrenildi.

ÖZE DÖNÜŞ=İTFAİYE ERİ

Yeni göreve başlayan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ilk işi Ballı Müdür Serkan Ilgaz’ı asıl kadrosuna iade etmek oldu. Ilgaz kadrosunun bulunduğu Bolu Belediyesi İtfaiyesinde er olarak görevlendirildi. Akrabası Alaaddin Yılmaz’ın döneminde hızla yükselen ve belediyenin mutlak amiri olarak birimlerevekalet eden Ilgaz özüne dönmüş ve belediyede kadrosunun bulunduğu göreve iade edilmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 10:47