Haber: Semih BAYKAL

Boluspor, TFF 1. Lig 15. Hafta açılış karşılaşmasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İstanbulspor’a konuk oldu. Kırmızı beyazlılar, son haftalardaki çıkışını devam ettiremeyerek savunmanın yaptığı bir hatada hazırlıksız yakalandı. Ali Dere’nin pozisyonu gole çevirmesi üzerine, Boluspor deplasmanda İstanbulspor’a 1 – 0 mağlup oldu.

Sarı Kart: Zafer Şensoy (İstanbulspor Dk. 39)

Kırmızı Kart: Guido Koçer (Boluspor Dk. 78)

Goller: Ali Dere (İstanbulspor Dk. 67)

İlk 11’ler

Boluspor: Gökhan Değirmenci ***, Pedro Franco **, Alim Öztürk ***, Furkan Şeker ***, Umut Meraş ***, İshak Çakmak ***, Guido ***, Sefa Yılmaz ***(Yusuf Emre Gültekin **), Andre Santos **(İrfan Başaran ***), Poepon ***, Bentley ***(Melih Okutan **)

İstanbulspor: Okan Koçuk ***, Yalçın Kılınç ***, Oğuzhan Berber ***, Zeki Çelik ***, Onur Kolay ***, Onur Ergün ***, Aldin Cajic ***, Kubilay Aktaş ***, Ali Dere ***, Zafer Şensoy ***, İbrahim Yılmaz ***

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma İstanbulspor’un vuruşları ile başladı.

5’inci dakikada, Boluspor’un atağında sol kanattan süratle içeri giren Guido’nun şutunu, kaleci Okan kornere çıkardı.

13’üncü dakikada, İstanbulspor’un atağında Zeki’nin ceza sahası alanının dışından şutunu, kaleci Gökhan rahat bir şekilde tuttu.

29’uncu dakikada Boluspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Guido’nun orta şut karışımı vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın 3’te birlik zamanı geride kalırken İstabulspor, kırmızı beyazlılara karşı daha baskın oynuyor. Yine de karşılaşmada ciddi bir pozisyon yaşanmadı.

37’nci dakikada Boluspor’un atağında Guido’nun sol kanattan ortasına Poepon’un gelişine vuruşu yandan dışarı çıktı.

39’uncu dakikada İstanbulspor’da Zafer Şensoy, Guido’ya kayarak yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 1 dakika ilave edildi.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Boluspor’un vuruşları ile başladı.

62’nci dakikada Boluspor’da Santos kenara gelirken, İrfan Başaran oyuna dahil oldu.

65’inci dakikada Boluspor’un sağ kanattan geldiği atakta Sefa Yılmaz içeri girip vurduğu sert şut yandan dışarı çıktı.

67’nci dakikada Akubueze’nin hatasında kaleciden dönen topu Ali Dere tamamlayarak ev sahibi takımı 1 – 0 öne geçirdi.

73’üncü dakikada Boluspor’da Sefa Yılmaz kenara alınırken, Yusuf Emre Gültekin oyuna dahil oldu.

78’inci dakikada Boluspor’da Guido Koçer rakibine kayarak yaptığı hareket sonucu direk kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

83’üncü dakikada Boluspor’un atağında sol kanattan gelen ortaya Akubueze’nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

84’üncü dakikada Boluspor’da Akubueze kenara gelirken, Melih Okutan oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.