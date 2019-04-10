Bu dava emsal teşkil eder

Haber: Kasım ŞAHİN

Kaza 6 Temmuz 2018 tarihinde saat 04.00’de TEM oto yolu Çaydurt mevkiinde meydana gelmişti. Seyir halindeki TIR'ın aksından kopan lastik ve jant, karşı şeritten gelen minibüsün camını kırarak içeri düştü. Kazada, jant ve lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez öldü, 4 kişi yaralanmıştı.

Ankara yönüne giden Nazmi Yılmaz yönetimindeki 51 EY 934 plakalı TIR'ın sağ arka lastiği ve jantı akstan koparak, karşı şeritten gelen Ahmet Dönmez yönetimindeki 34 NY 4614 plakalı minibüsün ön camını kırıp içeri düştü. Jant ve lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez ile araçta bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Ancak, sürücü Ahmet Dönmez hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

DAVA KARARA KALDI

Ölümle sonuçlanan kazada TIR sürücüsü Nazmi Yılmaz, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuksuz yargılanmasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumundan gelen raporda ölen sürücü ile TIR7ın sürücüsü Nazmi Yılmaz’ın kusursuz olduğuna karar verdi.

Sanık sürücünün avukatı Emre İlhan, gelen rapora göre yolun bozuk olmasından ölümlü olayın meydana geldiğini ve Karayollarının bu olaydan dolayı suçlu bulunmasını talep ederken, mahkeme heyetinin de kafası karıştı. Şimdi gözler heyetin vereceği karara çevrildi. Olayda lastik mi suçlu yoksa Karayolları mı? Karar 30 Nisan 2019 tarihine ertelendi.