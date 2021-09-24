Bu davada çok şeyler var!



Haber: C. Kutay Aykan

Hali hazırda İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yeşim Bakar, 2019 yılında Bolu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ‘İrtikap’ davası dosyasının Danıştay 1.Dairesine gönderilmesinin ardından daire görevsizlik kararı vererek dosyayı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Prof. Dr. Bakar görev yaptığı 2014-2018 yılları arasında ‘Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde ki lenf ödem ünitesinde Tedavi gören hastalardan, Lenf Ödem derneği bağış adı altında para talep etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak, yine aynı ünitede tedavi gören hastaların tedavisinde kullanılan malzemelerin ücretleri için hastalardan para almak suretiyle görevi kötüye kullanmak, Almanya’da bulunan FOELDİ COLLAGE adına Türkiye’de düzenlenen fizyoterapi kurslarının rektörlükten izin almaksızın Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilmesini sağlayarak Yüksekokul eğitim salonunun yemekhanesinin ve demirbaş malzemelerinin ücretsiz kullanılmasına neden olmak ve bu kurslarda herhangi bir görevlendirmesi bulunmadığı halde çevirmenlik ve yardımcı kurs eğitmenliği yapmak suretiyle görevi kötüye kullanmak. FoeldiCollage adına düzenlenen Fizyoterapi kurslarına kayıt yaptıran kursiyerlerden alınan bin 200 Euro eğitim ücretinin kişisel banka hesabına yatırılmasını sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçlamalarıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 3-5 yıl hapis cezası istemiyle açılan yargılama başladı.

ESKİ REKTÖR HAYRİ COŞKUN’U SUÇLADI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün talebi üzerine önce Bolu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasının ardından dava dosyası Danıştay 1.Dairesine gönderildi. Burada incelenen dosya Danıştay 1.Dairesinin, Bolu Asliye Ceza Mahkemesine görevsizlik kararı vererek dosyayı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Bu karar doğrultusunda Prof. Dr. Yeşim Bakar, ‘irtikap’ suçlamasıyla yeniden yargılanmaya başlandı. Hali hazırda İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık bilimleri Dekanlığını yürüten Prof. Dr. Yeşim Bakar savunmasında şu ifadelere yer verdi;

“Üzerime atılı olan bu suçların hiç birini kabul etmiyorum. Görev yaptığım o dönemde AİBÜ Rektörü Hayri Coşkun’un sözlü bilgisi dahilindeydi. Ancak benim başarılarımı çekemediler, daha doğrusu akademik çekememezlikler yüzünden hakkımda dava açılmıştır. Hakkımda rektör Coşkun tarafından iki defa kınama cezası verildi. Bunun ikisini de iptal ettirdim. Şimdi üçüncüsünü vermeye çalışıyorlar nedeni ise şuan görev yaptığım İzmir Bakırçay Üniversitesi Mustafa Berktaş ile AİBÜ eski rektörü Hayri Coşkun dünürler. Bana husumet besliyorlar. Ben şuan da görev yaptığım üniversitede Rektör Adayı olduğum için yeniden dosyamı gündeme taşıdılar”

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada tanık olarak dinlenen kişilerin yeniden dinlenmesini ayrıca eski AİBÜ rektörü Hayri Coşkun’un da tanık olarak da dinlenmesine karar vererek duruşmayı 02 Aralık 2021 tarihine erteledi.