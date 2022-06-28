Bu davaların sonu gelmez

Haber: C. Kutay Aykan

Dolandırıcıların tuzağına düşen mağdur vatandaşlar, paralarını veya ürünlerini alabilmek için mahkemelerin yolunu tutuyorlar. Son günlerde Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaların en çoğunu, bilişim veya sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık olayları. Bunun iki örneğini Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bir kez daha gördük.

İlimizde ikamet eden ve özel bir sektörde çalışan A.T., sosyal paylaşım sitesinden gördüğü bir ilana kanarak, elektrik sigortası ile kablo almak için görüşmelere başladı. Karşısındaki kişinin dolandırıcı olduğunu bilmeden sipariş veren A.T., 4 bin 400 lira vererek, talepte bulundu. Ne var ki aradan birkaç gün geçtikten sonra dolandırıldığını anlayınca da soluğu mahkemede aldı.

Sosyal medya kurbanı olan A.T., başından geçenleri şöyle anlattı; “Akrabamın inşaatına elektrik sigortası ve kablo lazım oldu. Önce satış yapan siteyi inceledim ve 5-6 bin grup sayısı vardı. Buna inanarak sipariş verip, 4 bin 400 lirayı da banka yoluyla gönderdim. Ama, şahıs önce kargonun kotasının dolu olduğunu ürünü gönderemediğini, daha sonraki gün hasta olduğunu belirtip hastanede olduğunu, bir sonraki gün telefonlarını açmadığını ve dördüncü günde beni engelleyince dolandırıldığımı anladım. Beni dolandıran kişiden davacı ve şikayetçiyim”

BENDE DOLANDIRILDIM

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci bir dolandırıcılık olayında da, oto yedek parça ilanı üzerinden meydana geldi. S.S. isimli mağdur, kendisinin sosyal paylaşım sitesinden oto yedek parça ilanı verdiğini belirterek; “Aracımın bazı yedek parçalarına ihtiyacım vardı ve sosyal paylaşım sitesinden ilan verdim. Aradan bir saat geçti ve birisi benimle yazışmaya başlayıp, kendisinde istediğim parçaların bulunduğunu söyleyerek, bana parçaların fotoğraflarını gönderdi. Kendisine inandım ve isteği 650 lirayı havale ettim. Parayı gönderdikten sonra şahıs beni telefondan engelledi. Böyle bende dolandırılmış oldum” dedi.