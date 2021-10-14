Bu davanın sonucu merakla bekleniyor

Haber: Aysun Beykoz

19 Aralık 2019 tarihinde kendisini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tanıtan ve cep telefonuyla Boluspor eski Başkanı Savaş Abak’ı arayan Baran Beyazıt ile Mustaf Sezer, yardıma muhtaç olan kız öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılacağını bu nedenle madde destek istediklerini talep etmişlerdi.

İddiaya göre her iki sanık, Boluspor eski Başkanı Abak’tan 8 bin 960 lira talep ettiler. Abak, hazırlık soruşturmasında; “İsmini bilmediği bir şahıs beni cep telefonuyla aradı ve Kendisinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olduğunu söyledi. Telefonla görüştükten sonra Başkanı cep telefonuyla aradım ama telefon meşgul çaldı. Sektere talimat vererek parayı Mustafa Sezer hesabına, iban numarasına gönderdim. Bir müddet sonra Başkan Özcan bana dönüştü yaptı ve o zaman dolandırıldığımı anladım” açıklamasında bulundu.

Duruşmaya İstanbul’dan SEGBİS sistemiyle Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya katılan Baran Beyazıt ile Mustafa Sezer, savunmalarında birbirlerini suçlarken, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediler. Bu gün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında 15’er yıl hapis cezası istemiyle yargılanan her iki sanık hakkında, dolandırıcılık suçundan karar verilmesi bekleniyor. Savaş Abak’ın duruşmaya katılmayacağı merak konusu oldu.