Bu defa Göynük’te yangın

HABER:Erdal Tanrıverdi

Çıkan yangına Göynük ilçe Belediyesi itfaiye ekibi ve ilçe orman işletmesi yangın söndürme ekibi müdahale etti. Yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olan orman yangını ilçe merkezinden de gözlemlene bildi. İlçe merkezine bağlı Bayındır Köyü mevkiinde akşam üstü çıkan yangına çok sayıda köylü vatandaşta müdahale etti. Göynük yangını öncesi çıkan ve çok daha büyük bir alanı etkileyen Dörtdivan yangınını söndürmek için seferber olan Bolu ekipleri yetersiz kalınca, Göynük için Sakarya ve Kocaeli Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinden yangın söndürme ekipleri talep edildi.

Gece saatlerinde kontrol altına alınan Göynük’teki orman yangınında soğutma ve söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Yangından etkilenen alanda buluna çok sayıda iş makinası ve personel ise devam eden Dörtdivan angını bölgesine kaydırılıyor.