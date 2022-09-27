Bu depremler hayra alamet değil!

Haber: C. Kutay Aykan

Deprem şehri

Deprem şehri olan Bolu’da 1944 yılında 7.4 şiddetinde meydana gelen depremde 4 bin 611 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ardından 1999 yılında 7.2 şiddetindeki Düzce-Bolu depremi olarak bilinen depremde ise 845 kişi yaşamını yitirmişti.

Hafızalardan silinmeyen bu depremlerin ardından, 19 Eylül-25 Eylül 2022 tarihleri arasında 7 deprem meydana geldi.19 Eylül tarihinde Gerede Külef köyünde 1.8, 20 Eylül’de Bolu MerkezMesciler köyünde 3.1, bir gün sonra aynı köyde 1.7, 22 Eylül tarihinde Mudurnu Kurtlar köyünde 1.8, 23 Eylül’de Gölcük’te 1.8, 24 Eylül’de Gerede Külef köyünde 1.9 ve 25 Eylül 2022 tarihinde Bolu Merkez Küplüce köyünde 1.9 şiddetinde depremler meydana geldi.

Bolu ve ilçe köylerinde bir hafta içerisinde meydana gelen 7 deprem hayra alamet değil şeklinde yorumlanırken, komşu il veya ilçe köylerinde ise hiçbir deprem yaşanmadı.