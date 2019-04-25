Bu drone ilaçlama yapıyor

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde televizyon, sinema, mimarlık gibi birçok alanda drone ile görüntü ve fotoğraf çeken Murat Çalışır (40), hobi olarak başladığı işini geliştirmek için atölye kurdu. Atölyesinde tarımsal alanların ilaçlanmasında kullanılmak üzere drone yapmak için çalışmalara başlayan Çalışır, yaklaşık 3 yıl süren çalışmanın ardından, 10 litre ilaç kapasiteli drone geliştirdi.

İlimiz Karaçayır Mahallesi’ndeki bir tarlada drone ile tarımsal alanda uçuş gerçekleştiren Çalışır, yaklaşık 2 hektarlık alanı drone ile 10 dakika içerisinde ilaçladı. Yaptığı drone hakkında açıklamalarda bulunan Murat Çalışır, yaklaşık 15 yıldır radyo kontrollü model uçak hobisiyle uğraştığını, 10 yıldır da dronelerle ilgili gelişmeleri takip ettiğini belirterek, yaptığı ilaçlama dronenin maliyetinin piyasalarda satılanlardan çok ucuz olduğunu söyledi.

Droneların birçok alanda kullanıldığını dile getiren Çalışır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bunlar arasında tarım sektörü de yer almakta. Ben Bolu'luyum ve çiftçi çocuğuyum. Hobi olarak başladığım bir şeyi nasıl bu sektörde kullanabilirim diye düşündüm ve 3 yıldır bunun üzerinde çalışıyorum. Çalışmalarım sonuç verdi ve ilaçlama dronunu yaptım. Aynı zamanda bu drone birçok alanda kullanılacak şekilde tasarlandı. Tarımda özel kameralar kullanılarak verimli ya da verimsiz yerlerin tespitinde kullanılabilir. Bunu havadan arazi taraması olarak yapabilmekteyiz. Bu drone ile ağaç dikimi ya da tohum atımı yapılabilmekte. Ağaç dikimi yapılırken belli bir hat üzerinde dikimi gerçekleşmekte. Bu da ya ip çekerek ya da özel ölçüm aletleri kullanılmakta. Drone üzerindeki GPS yardımı ile aşağıya yansıttığı bir lazer nokta vasıtası ile noktasal olarak hata yapmadan ağaç dikimi de yapılmakta."

Çalışır, drone teknolojisinin geleceğin teknolojisi olduğunu, yeni gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini söyledi.