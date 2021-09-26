Bu eziyet ne zaman bitecek?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Hayrettin Tokad-i Türbesinin hemen alt tarafında bulunan D-100 Karayolunun Yolçatı köyünde, dereden su akar gibi bir vatandaşın evine su akıyor. Dere yatağından gitmesi gereken su, bir vatandaşın bahçesine ve evinin içine gidiyor. Evinin bahçesinde adeta havuz oluşan, ne yapsa çözüm bulamayan vatandaş, özel idareye durumu bildirdi. Özel idareden aldıkları cevap karşısında şok olan mağdur vatandaş ne yapacağını bilemedi. Konu ile ilgili Özel İdare, “bu bizim işimiz değil Karayollarının işi” cevabını verdi. Karayollarına da müracaat eden mağdur vatandaş, oradan da sorunu çözmek yerine geçiştirilmesi sonrası kime gideceğini şaşırdı. Yıllardır ektiği ürünleri toplayamayan, evinin eşyalarını koruyamayan vatandaş çözüm üretecek devlet yetkilisi, kurum arıyor.D-100 Karayolunun sahibi olan Karayolları ise tüm müracaatlara rağmen yıllardır kılını kımıldatmıyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021, 15:58