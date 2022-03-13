Bu festival kaçmaz

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hakan Karabaş, ROFİFE hakkında kamuoyunu bilgilendirerek festival hakkında şu bilgileri verdi; ‘’Rotary Kısa Film Festivali kısaltılmış hali ile ROFİFE, Uluslararası Rotary 2430. Bölge tarafından, gençlerimizi sinema sektörüne kazandırmak adına yapılan, ülkemizden ve dünyadan yönetmenlerin; Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Deneysel ve Jüri Özel Ödülü kategorilerindeki kısa filmlerini izleyiciyle buluşturduğu Uluslararası Kısa Film Festivali’dir” dedi.

Karabaş, açıklamasının devamında şunları söyledi; Festival bu yıl Bolu Rotary Kulübü tarafından 17-20 Mart 2022 tarihinde BOLU’da gerçekleşecektir. Festivale başvurular 10 Ekim 2021- 21 Şubat 2022 tarihinde yapılmış olup, dünyanın farklı bölgelerinden festival kriterlerine uyan 676 film değerlendirmeye alınmıştır.Jüri değerlendirmeleri ilk olarak ülkemizin 8 farklı bölgesindeki akademisyen, oyuncu ve rotaryenlerden oluşan 72 kişilik Bölge Jürisi tarafından yapılmış olup, son değerlendirme Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Hale Küneçen başkanlığında Oyuncu Tamer Levent, oyuncu Ahu Türkpençe, Prof. Kağan Olguntürk, Prof. E. Nezih Orhan, Doç. Dr. D. Alper Altunay’ın da aralarında bulunduğu on dokuz kişilik geniş bir kadro ile yapılmıştır.

Festival kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde, davetli konuşmacılar; oyuncu Laçin Ceylan, oyuncu Selim Bayraktar, oyuncu Umut Karadağ, yönetmen Ramin Matin ve yönetmen Soner Sert öğrenciler ile buluşarak; söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştireceklerdir. Dereceye giren yönetmenlerimizin fakülte öğrencileri ile buluştuğu program ile festival devam edecektir.

Derece giren filmler,15 Mart salı günü Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde 13.00-17.00 arası festival seçkisi olarak gösterilecektir.

Festival Gala ve Ödül Töreni programı 19 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecektir. Bu kapsamda dereceye girmiş olan filmlerin yönetmenlerine ödülleri takdim edilecektir. Ayrıca Sinema sektörüne katkılarından dolayı dört farklı sinema emekçisine Emek Ödülü, Başarı Ödülü, Uluslararası Başarı Ödülü ve Ustaya Saygı Ödülü takdim edilecektir. Her yıl bir büyükelçinin davet edildiği festivale bu yıl Tayvan Büyükelçisi konuk ülke olarak katılacaktır.’’