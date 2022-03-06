Bu festival kaçmaz

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hakan Karabaş, festival hakkında şu bilgileri verdi; “Düzenlendiği yıldan bu yana farklı şehirlerde gerçekleştirilen ve gençleri çağdaş sinemaya teşvik etmek amacıyla yola çıkan Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali, 14. yılında Bolu’da sinemaseverlerle buluşuyor. Geçtiğimiz 13 yıl boyunca kısa film emekçilerini, sinema öğrencileri ve sinema sektörünün başarılı isimlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festival; 17 – 20 Mart 2022 tarihleri arasında Bolu’da düzenlenecek. Kısa film yarışmasına Kurmaca, Belgesel, Animasyon ve Deneysel kategorilerinde filmler katıldı.Ayrıca bu yıl festivale özel “Gastronomi Diliye Bolu” adıyla bir özel kategori de açıldı. Festivalde bu bölüme özgü bir kısa film ve fotoğraf yarışması yapılması planlanırken, bu kapsamda katılımcılardan Bolu’yu yemeği ve kültürüyle anlatmaları istendi.Katılımcılar, festivale //www.rofife.org/tr web adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Türk Sinemasına destek veren sanatçılara verilen Ustaya Saygı, Onur, Emek, Başarı, Uluslararası Başarı ve Sanata Katkı ödülleri, bu yıl da verilecek. Festivalin Kurmaca, Belgesel, Animasyon ve Deneysel kategorilerinde jüri tarafından seçilen adaylar da Şubat ayında belli oldu. Kısa film festivaline 110 ülkeden katılım gerçekleştirildi. Ancak, 20 dakikalık süreyi aşanlar maalesef elendi. Tüm Bolu halkını kısa film festivaline bekliyoruz. Bolumuzun adını dünyaya duyurmak amacıyla bizlerde kısa bir film hazırladık”