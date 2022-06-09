Bu fiyatlar insanı çıldırtır

Haber: C. Kutay Aykan

Ülke genelinde yapılan benzin, motorin, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar vatandaşın, esnafın, sanayicinin belinin iyiden iyiye bükerken, yeni mahsul sebze ve meyvelerin yüksek fiyatları da alım gücünün gün geçtikçe azalması vatandaşları zor duruma düşürüyor.

Mersin’de üretilen bu yılın ilk ürünü olan ve besin değeri olarak yüksek olan bamyanın kilosu 80 liradan satılmaya başlarken, kuru bamyanın fiyatı ise bin lira geçmiş durumda. Yüz gram bamya ile bir kilo bamyanın fiyatı da aynı olmuş oldu.

Diğer bir yandan bu yılın yine ilk meyvelerinden olan Napolyon kirazın kilosu ise 40 liradan tezgahlarda yerini aldı. Bolulu pazarcı esnafı, son günlerde Akdeniz ve ege illerinde yoğun şekilde yağan yağmur nedeniyle hasatların yapılamadığını ve bir çok ürünün zarar görmesi nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarının yüksek olma olasılığının artacağını belirtirken, domates fiyatlarında düşüşlerin meydana geldiğini ve tezgahlarda domatesin kilosunun cinsine göre 7 ila 15 lira arasında değiştiğini ifade ettiler.