Bu fotoğraf her şeyi anlatıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Ülkemizde hemen hemen her hafta doğalgaza, elektriğe, LPG’ye, benzine ve motorine gelen zamlar nedeniyle halkın alım güce de azalmaya başladı. Bu zamlar ilimizde yaşayan ve gelir seviyesi düşük aileleri de etkilemeyi sürdürüyor. Bir okurumuz tarafından önceki gece Borazanlar Mahallesinde saat 20.30 sıralarında çektiği fotoğrafta orta yaşlı bir kadının çöp kutularını karıştırarak yiyecek ve giyecek araması, ekonominin ne kadar kötü olduğunu resmen bir göstergesi oldu.

Her geçen gün alım gücünün düştüğü, masrafların gelen zamlar yüzünden arttığı gerçeği ortadayken, insanların karınlarını doyurması için bu tür eylemlere girmesi de yaşanan ekonomik sıkıntının acı boyutunu gözler önüne seriyor.