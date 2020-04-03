BU GELECEĞİN SİSTEMİ OLACAK !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bazen bana soruyorlar “ her hafta bir konu bulmak zor olmuyor mu? Takip ettiğimiz kadarıyla yazılara arada vermiyorsun diye” bende gülümseyerek ara vermediğim ve cebimde hep soru işaretleriyle dolaştığım için kolay oluyor. Ara versem yazma ve konu bulma refleksi zayıflar. İşte o zaman zorlanırım diyorum. Çünkü yazdıkça kendimi daha çok geliştirdiğimin farkında olan biriyim.

Gülmeyin ben soru işareti dolu olan bir cebi, para dolu bir cebe her zaman tercih ederim. Bazı insanlar bunun tam tersini yapıyorlar, ancak ceplerinde soru işaretleri olan hayatı, dünyayı ve olayları sorgulamayı bilen insanların dünyayı daha yaşanır bir hale getireceklerini unutuyorlar. Zaten düşünürseniz başımıza ne geliyorsa bazı şeyleri sorgulamadığımız niye bu böyle? demediğimiz için geliyor.

Şimdi sizinle cebimdeki soru işaretlerinden birini paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz dünyanın başına bela olan bir virüs yüzünden karantina günleri yaşıyoruz. Yani dünya nüfusunun %80 i evlerine kapandı kapıyı bacayı kilitledi. Bu durum bir süre daha böyle devam edecek. Bu olay yüzünden okullar kapatıldı ve uzaktan eğitim dönemi başladı bunlar yapılan doğru şeyler. Ayrıca uzaktan eğitimde bence geleceğin eğitim sistemi olacak.

Ancak her zaman olduğu gibi bu günlerde de teoride iyi gözüken şeyler yapılıyor. Bu çalışmaların pratikte uygulanabilirliğini kimse sorgulamıyor. Örneğin özel gereksinimi olan arkadaşlarımızın eğitim aldığı eğitim merkezlerinde normal olarak kapatıldı. Yani şu anda özel gereksinimi olan arkadaşlarımız herkes gibi evlerinde karantina şartlarını yaşıyor. Bu hafta milli eğitim bakanlığı eba tv yani uzaktan eğitim kapsamında özel gereksinimi olan çocuklar için ders videoları yayınlamaya başladı. Bu uygulama güzel ancak burada sorulması gereken “yapılan videoları özel gereksinimli çocuklar televizyonun karşısına oturup izler mi ve orada denilen şeyleri yapar mı?

Ben bir bilim insanı, eğitimci ve psikologda değilim. Ancak iyi bir gözlemci ve araştırmacıyım. Bu yayınlar başladığından beri konuyu araştırıyorum. İşin içindeki eğitimcilere ve bilim insanlarıyla konuştuğumda özel gereksinimi olan çocuklarda işin pratiğinin hiçte kolay olmadığını anladım. Konuştuğum eğitimciler ve bilim insanları. Özel gereksinimi olan çocuklara bu donemde videolu eğitim değil online yani bilgisayardan canlı eğitim verilirse ve bunu da özel gereksinimi olan çocukların alıştığı öğretmenler yaparsa daha faydalı olacağını söylediler.

Hatta araştırmalarımda özel kurumların eğitimcilerinin bu işi online yani canlı şekilde öğrencinin evine bağlanarak yaptığını gördüm. “ öğretmen canlı olarak öğrencinin ekranında gözüküyor, öğrenciye ismiyle hitap ediyor. Öğrencinin yanında annesi ya da bir aile bireyi oluyor. Öğretmen anlatıyor aile bireyi ve çocuk onun anlattıklarını yapıyor. Tabi öğrencinin ismiyle hitap edince ve alıştığı insanlar olunca dikkatini bir yerde toparlamak öğrenmesini sağlamak daha kolay oluyor ve sistem daha başarılı bir hale geliyor. Hatta bir bakıma bu sistemde ailelerde eğitim almış oluyor.”

Özel gereksinimli bireyler için özel kurumların uyguladığı böyle bir sistem varken. Milli eğitim niye özel bireylere videolu eğitim vermeye çalışıyor. Yani videolu eğitimi destekleyeceğinize uzaktan online eğitim yapamaz mıyız? “Öğretmenimiz yetmez. altyapı yetmez diye bahaneler üretmeyin. Öğretmen yetmezse bunları özel kurumlar nasıl yapıyor? Altyapı derseniz diyorsanız Türküye ’deki altyapıyı özel kurumlarda, bu eğitimi veren öğretmenlerde kullanıyor yani ve biraz kafamızı kaldırsak, özel gereksinimi olan çocuklara daha çok nasıl faydalı olabiliriz diye düşünsek, inanın geleceğin eğitim sistemini kurabiliriz! “Aman Onur onu gelecekte düşünürüz “ demeyin. Unutmayın gelecek çoktan geldi ve bu dönemde yaptığımız şeyler aslında geleceğimiz olacak.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi...