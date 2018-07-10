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10 Temmuz 2018 Salı
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    • Bu gençler bir başka

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Elektrik, Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümünde eğitim gören 25 öğrenci, TÜBİTAK'ın Ağustos ayında yapacağı yarışma için elektrikli otomobil üretimi yapıyor.

    10 Temmuz 2018 Salı 11:47
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    Bu gençler bir başka
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    Haber: Gönül Olutürk

    BAİBÜ Elektrik, Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri, TÜBİTAK'ın Ağustos ayında Kocaeli'de düzenleyeceği yarışmaya katılmaya karar verdi. Öğrenciler, Nisan ayında öğretmenlerinin de desteğiyle yüzde 100 yerli imkanlarla üretilecek elektrikli otomobil için üniversitenin teknoloji geliştirme merkezinde çalışmalara başladı. Bazı öğrenciler, mezun olmalarına rağmen başladıkları projede yer almaya devam etti. Yaz tatili olmasına rağmen memleketlerine gitmeyerek gece gündüz çalışan geleceğin mühendisleri yerli imkanlarla üretimine başladıkları elektrikli el yapımı aracın tasarımını yaptı. Projenin hazırlanmasının ardından üretim aşamasına geçen öğrenciler aracın dış görünüşüne son şeklini verdi.

    “2 aydır geceli gündüzlü çalışıyotuz”

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin ilk kez katılacağı yarışmada sergilenecek araca da Köroğlu Destanı'ndan esinlenilerek, halk kahramanı Köroğlu'nun sırdaşı ve dostu olan 'Ayvaz' adı verildi. Tamamlandığında yaklaşık 400 kilogramağırlığında olacak olan elektrikli araç saatte 90 kilometre hıza ulaşacak.

    Projenin takım kaptanı Makine Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Akalın, "Aracımız 25 kişilik bir kadro ile elektrik, elektronik ve makine mühendisliği öğrencilerinin beraber ortaklaşa yaptığı bir projedir. Bu projeyi TÜBİTAK'a hazırlıyoruz. TÜBİTAK'ın alternatif enerji araç yarışlarında aracımızı yarıştıracağız. Bu sene ilk kez yarışmaya katılacağımızdan dolayı biraz acemiyiz. Bir sonraki sene yapacağımız araçta daha profesyonel olmayı düşünüyoruz. Final sınavı dönemimizden itibaren 2 aydır geceli gündüzlü çalışmaktayız. Projemizde çalışan 25 arkadaşımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü yaz döneminde tatil yapmayıp gece gündüz burada çalışıyorlar" dedi.

    “Tamamlandığında yaklaşık 400 kilogramağırlığında olacak”

    Projede kaptan yardımcısı olarak görev alan makine mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Buket Atik ise, "Şu anda aracın 90 kilometre hızı göreceğini düşünüyoruz. Testlerde öyle görünüyor. Ağırlık olarak 350-400 kilogram civarında olacak. Mekanik aksam olarak tamamen öğrencilerin işçiliğinden çıktı. Bizim tarafımızdan çizildi. İmalat da yine aynı şekilde kendi tarafımızdan yapıldı. Kabuğunu da kendi imkanlarımızla çıkardık. Belli bir kalıbı elde edip bunun üzerine polyester ve cam elyaf ile bunu çıkartmış olduk. Verimlilik esaslı bir proje olduğu için ağırlığı minimuma çekmeye çalışıyoruz. Bataryası ve motoru haricinde tamamen kendi emeğimizle yapmış olduğumuz bir araç." diye konuştu.

    Bu yıl elektrik elektronik mühendisliğinden mezun olmasına rağmen okul dönemindeki projede çalışmaya devam eden Erkut Aksoy, şöyle konuştu: "Bu ekibi kurarak bu işe başladık. Ben mezun olmama rağmen hala aynı istek ve gönüllülükle Bolu'yu tanıtmak ve başarıya ulaşmak için yarışmaya hazırlanıyoruz. Okul bitmesine rağmen 1 aydır hala buradayız. Hedefimiz Bolu'nun tanınması ve üniversitemizin ne kadar başarılı olduğunu diğer üniversitelere göstermek. Bu sene girdiğimiz yarışmada güzel bir sıralama elde edip insanlara bunu göstereceğiz."

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi

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