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31 Mart 2017 Cuma
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    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Gerede’den iki kız öğrencimiz üçüncülük kazanarak göğsümüzü kabarttı.

    31 Mart 2017 Cuma 09:53
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    Bu gençler bir harika

    TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ankara Bölge Finali sonuçları Gazi Üniversitesinde düzenlenen törenle açıklandı. Tüm Türkiye’den 12 bölgede toplam 13 bin 940 proje başvurusunun yapıldığı yarışmada Ankara bölgesini kapsayan 8 ilden 557 proje başvurusu yapıldı. 12 farklı branşta yarışmaya katılan 557 projenin 100 tanesi sergilenmeye layık görüldü. Öğrenci çalışmaları Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sergilenecek.

    Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, bu projelerin sergilenmesine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ve her vakit bu çalışmaların destekleyicisi olduklarını söyledi. Uslan, bu araştırma projelerinin Türkiye için önemine değinerek, “'Ben de varım' diyerek bu projeye katılan bütün proje sahibi öğrencilerimize ve onları yetiştiren velilerimize ve bu projelerin ortaya çıkmasına destek olan öğretmenlere tebriklerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

    Ankara bölge finalinde ilk üçe girmeye hak kazanan öğrencilere ödülleri verilirken, birinci olan öğrencinin çalışmaları Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Değerler eğitimi alanında birincilik ödülünün sahibi MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi ve MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi öğrencileri Yıldız Zeynep Emir, Ceren Güler ve Denizalp Demir, ikincilik ödülünün sahibi Ankara Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Sevgi Bursalı ve Emine Merve Küçükeskil, üçüncülük ödülünün sahibi ise Gerede İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sinem Ünal ve Fatma Karaman oldu.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bilimsel, Teknolojik, Araştırma, Kurumu

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