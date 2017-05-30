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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bolu Şubesi gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD Bolu Şubesi,, 2017 yılında projelerine hız kesmeden devam etti. 25 yaş altı lisans veya ön lisans programında okuyan, özgüveni yüksek, hedefleri olan, kararlı, girişimci, yeniliklere açık ve ahlaki disipline önem veren bireylerin iş hayatına atılmadan önce kendilerinde bulunması gereken donanımları sağlamayı hedeflediği Young Business Academy (YBA) projesi, 27 Mart 2017’de MÜSİAD BOLU ŞUBESİ’nde düzenlenen programla başladı. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 30 üniversite öğrencisi, 2 ay süren eğitim süreci sonunda Young Business Academy katılım sertifikasını almaya hak kazanarak GENÇ MÜSİAD BOLU Young Business Academy'nin ilk mezunları oldular.

Young Business Academy projesi ile fırsat eşitliği sunmak istediklerini belirten Genç MÜSİAD Bolu Şubesi Başkanı Mehmet AYDIN şunları söyledi; "Birçok genç kardeşimizin ailesi ticaret ile uğraşamayabiliyor. Memur, bürokrat ya da çok büyük şirketleri yönetemeyen aileler var. Biz aslında burda bir fırsat eşitliği sunmak için YBA'yı geliştirdik. Çünkü YBA'da gençlere sunduğumuz eğitim fırsatı çok üst düzey şirketlerin yöneticileri, üst düzey üniversitelerin akademisyen kadrosu ve de üst düzey şirketlerin sahiplerini öğrenciler ile bir araya getirerek gerçek tecrübelerini onlarla paylaşmalarını sağladık. Böylece çok kısa sürede bu genç kardeşlerimiz bu şirketlerde neler oluyor, buralar nasıl yönetiliyor, üretim nasıl, pazarlama nasıl, finansman nasıl gibi sorularına cevap bulmalarını ve belki on - on beş yılda edinecekleri tecrübeyi çok kısa sürede edinmelerini sağladık. YBA ile bizim asıl öncelikli hedefimiz genç girişimciler yetiştirmek. Girişimcilik uzun ve meşakkatli bir yol. Buna çok ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor. Bu süreçte de bir şirkette tecrübe kazanmak çok önemli. Bu kaliteli eğitimleri alıp mezun olan kaliteli arkadaşlarımızı hem üst düzey şirketlerde hem de gerekirse kamu kurumlarında görmek bizi ziyadesiyle memnun edecektir. Bu potansiyeli YBA içerisinde barındırıyor. Eğitimi alan kardeşlerimizin kendiişlerini kurmadan önce güzel yerlerde de tecrübe edinerek o alanda ekonomiye katkı sağlayacaklarını düşünüyorum."dedi.

Genç MÜSİAD Bolu Şubesi Eğitim ve Projeler Birimi Başkanı ve YBA Proje Koordinatörü

Uğur Sarsmaz ise: "YBA piyasanın içerisinden gelen tecrübeli ve piyasanın içinde pişmiş önemli isimlerin eğitim vermiş olduğu bir eğitim akademisi olmayı başardı. Bu akademinin farkı piyasanın içerisindeki iş adamlarının, CEO'ların ve çalışanların uzmanlık alanları ile ilgili paylaşımlarını yaptığı bir akademi oldu. Bu tarz akademiler Türkiye’de var. Fakat sayıları oldukça az. Aynı zamanda biz bu akademiyi öğrencilerimize ücretsiz olarak sunduk. Genç MÜSİAD olarak bizler Türkiye’deki birçok şubemizde Young Business Academy projemizi gerçekleştirme kararı aldık. Young Business Academy Türkiye’nin en kaliteli ve en prestijli akademisi olacaktır." dedi.