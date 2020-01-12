Bu gençlerde gelecek var

Haber: Aysun Beykoz

Bolu şehri özelinde gelişen bir girişimcilik ekosisteminin oluşmasına destek olarak, Bolu’nun ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen biBolu Girişimcilik Programı kapsamında seçilen 20 üniversiteli genç biBolu Elçisi oldu. Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından biBolu Elçileri için Karpalas Otel’de tanışma ve eğitim programı gerçekleştirildi. Programa Girişimcilik Vakfı’nın Proje Koordinatörü Cemre Şirin ve Gençlik Programları Koordinatörü Umut Karapeçe katıldı. Cemre Şirin, biBolu Elçisi seçilen gençleri, biBolu Girişimcilik Programı’nın içeriği ve etkinlik programları hakkında bilgilendirdi. biBolu Elçisi seçilen gençlerin birbiriyle kaynaşması için farklı etkinlikler düzenleyen GİRVAK Gençlik Programları Koordinatörü Umut Karapeçe, biBolu elçilerine etkili iletişim eğitimi de verdi.

biBolu elçileri, biBolu Girişimcilik Programı kapsamında gerçekleştirilecek girişimcilik eğitim ve etkinliklere katılacaklar. biBolu elçileri girişimcilik ekosisteminin Bolu’da oluşması için gerçekleştirilecek faaliyetlerde görev alacaklar.