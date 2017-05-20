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Bolu Final Temel Lisesi öğrenci ve öğretmelerinden oluşan 75 kişilik ekip Seben’de daha yeşil bir doğa için fidan dikimi gerçekleştirdi. Kavaklıdağ Orman İşletme Şefliği sınırlarında gerçekleştirilen etkinlik neticesinde 500 adet Kaplı Karaçam (1+1) fidanı toprakla buluştu. Etkinliğin ardından, eşsiz doğayı fırsat bilen Final Lisesi öğrencileri piknik yaparak ve Seben Gölü’nü gezerek günün keyfini çıkardı.

Fidan dikimi gerçekleştiren diğer bir okulda Bolu Fen Lisesi oldu. Bolu Fen Lisesi öğrenci ve öğretmelerinden oluşan 25 kişilik grup Seben’de daha yeşil bir doğa için fidan dikimi gerçekleştirdi. Seben Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kavaklıdağ Orman İşletme Şefliği sınırlarında gerçekleştirilen etkinlikte 500 adet Kaplı Karaçam (1+1) fidanı toprakla buluştu.

Etkinliğin ardından, doğanın eşsiz güzelliklerini fırsat bilen Fen Lisesi öğrenci grubu piknik yaparak ve Seben Gölü’nü gezerek günün keyfini çıkardı.