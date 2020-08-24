Bu göllerde avlanma yasak!

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı 5/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’nin 22 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlandı. Yayımlanan karara göre ilimiz Bolu’da da avlanmanın tamamen yasaklandığı iç sular belirlendi.

Buna göre ilimiz Mengen ilçesi Hızardere; Yedigöller’de bulunan Ayıkaya, Etlen Dereleri, Çalderesi ve kolları; Göynük’te Sünnet Gölü ve Çatak Göleti, Merkez ilçede İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Seringöl; Seben’de Taşlıyayla Göleti’nde amatör amaçlı su ürünleri avcılığı tamamen yasaklandı.

Öte yandan Resmi Gazete’de yine Cumartesi günü yayımlanan 5/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe göre de ilimizde iç sularda ticari amaçlı avlanmanın yasaklandığı yerler belirlendi. Buna göre ilimiz Gölköy Baraj Gölü ile Çubuk Gölü’nde ticari amaçlı avlanma tamamen yasaklandı.