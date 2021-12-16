Bu görüntü yürekleri dağladı

Haber: C. Kutay Aykan

Havaların soğumasının ardından Bolu’da en çok sokak köpekleri bu durumdan etkilenmeye başladı. Kendilerine yatacak bir yer bulamayan ve soğuklardan etkilenen iki sokak köpeği PTT Caddesi üzerinde yerde gördükleri kartonların üzerlerine yatarak ısınmaya çalışmaları kameralarımıza yansındı.

Ne var ki kaldırım üzerinde bulunan karton kutular iki sokak köpeğinin ısınmasına çare olmadı. Soğuktan dolayı tir tir titreyen sokak köpeklerinin o masum ve yardıma muhtaç duygusal gözlerle objektifimize bakması, bizleri ve bu durumu görenlerin adeta yüreklerini dağladı.

Böylesine soğuk havalarda sokak hayvanlarımızın üşümemesi için hayvan severler, vatandaşların garaj ve apartman dış kapılarının açık bırakılmasından yana olduklarını, hiç olmazsa geceleri o ayazdan kurtulmanın çaresi olur, sokak hayvanlarımız için diyerek talepte bulundular.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 09:29