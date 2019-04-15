Bu gün sona erdi

Haber: Kasım ŞAHİN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balıkçılık av sezonunun endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için bugün sona ereceğini belirtti. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının, bu canlıların korunması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

18 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Türkiye'nin geçen yıl, çoğunluğu ülke sularında bulunmayan, az bulunan veya koruma altına alınan su ürünleri türlerinden 188 milyon dolarlık ithalat yaparken, 100'e yakın ülkeye 952 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bilgisini veren Pakdemirli, uyguladıkları politikalar sayesinde Türkiye'nin net ihracatçı konumunu güçlendirerek sürdürdüğünün altını çizdi. Yıl boyunca taze balık ihtiyacının karşılanması ve doğal balıkların yumurtlama dönemlerinde zarar görmemesinin önem taşıdığını kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 31 Ağustos 2018 gecesi 'vira bismillah' diyerek açtığımız balıkçılık av sezonu, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerimiz için 15 Nisan'da (bugün) sona erecektir. Av yasağı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül'de kalkacak." Pakdemirli, "Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 8 bin 640 kişi ve iş yerine toplam 18 milyon 215 bin 402 lira idari para cezası uygulandı" dedi.