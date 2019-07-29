Bu güne dikkat!

Haber: C. Kutay AYKAN

Temmuz ayının sıcak günü bu gün yaşanacak. Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre hava sıcaklığı bu gün ilimizde 33 dereceye kadar çıkacak. Ne var ki bu sıcaklık nemle birlikte 35 dereceyi bulacak.

Bu günden itibaren hava sıcaklığı düşüş göstererek, 30 derecenin üstüne çıkmayacağı açıklanırken, yetkililer bu gün sıcak ve güneş çarpmasına karşın, vatandaşların tedbir almalarını, yaşlı, tansiyon ve kalp hastalarının özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları, koyu renkli giysilerin giyilmemesini ve şemsiye kullanılmaması gerektiğini vurgularken, bol bol su tüketilmesi konusunda uyarıda bulundular.