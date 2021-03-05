BU GÜNLERİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Önünüze çıkan fırsatları şansları görüp olumsuz şeyleri bile olumlu bir şeye dönüştürebilir misiniz? Diye sorsam cevabınız ne olur? Günümüzde “fırsatçı” denildiğinde kulağa kötü bir şeymiş gibi geliyor. Ancak bence fırsatları ve şansları görüp değerlendirmek müthiş bir beceri işidir. Her insan fırsatları görüp değerlendiremez.

Mesela güzel bir kızla tanışmak istiyorum. Dikkatini çekmek için akülü aracımı onun görebileceği bir yere çekip araç çalışmıyor bana yardım eder misiniz? Diyerek dikkatini çeker ve mutlaka tanışırım. Bilmiyorum bu iyi bir özellik mi? Ancak başkalarının olumsuz algıladığı bir durumu bir fırsata çevirmekte yetenekliyimdir. Fırsatları gördüğüm içinde yapılamaz denilen işleri bile yapabilirim.

Şimdi böyle anlattım diye şakacı arkadaşlar bana kim o kız diye takılacak. Onlara gülümseyerek anlatmaya çalıştığım şeyi daha iyi anlatmak için sadece örnek verdiğimi hatırlatmak istiyorum. Bunları size niye anlattığıma gelince biliyorsunuz 1 yıldır salgın günlerini yaşıyoruz. Hepimiz evlere kapandık, çalışma, eğitim gibi faaliyetleri evden internet üzerinden yapmaya başladık

Bu dönemde televizyona ve sosyal medya ya baktığımda evlerde çok sıkıldık diyen insanları görüyorum. “Önceden evde oturamıyorum. Vaktim yok diyen insanlar bile evde oturmaktan şikâyet etmeye başladı.” Son günlerde de okulların açılması gündeme geldi herkes bu konuda bir şey demeye başladı. Tüm bu karışıklık arasında aslında herkesin bir şey atladığını düşünmeye başladım. Niye mi? hemen açıklayayım.

Tamam, bu salgın günleri çok zor geçiyor farkındayım ancak bu kötü tabloyu iyiye çevirmek için de insanların bir şey yaptığını düşünmüyorum. Örneğin: hiç okula gitmemiş evde kendini eğitmiş ve geliştirmeye çalışan biri olarak bazen düşünüyorum okula gitseydim şimdi yaptıklarımı yapabilir miydim diye? Cevabım hep “yapamazdım oluyor,” çünkü eğitim sistemimiz ezberci insanları hayata değil sınavlara hazırlayan bir sistem. Şimdi size soruyorum. Yıllardır uygulanan bu ezberci eğitim sisteminin içeriği bu salgın sırasında daha güzel bir hale getirilemez miydi?

Bu boşluk bir fırsata çevrilip eğitim sisteminin içeriği birazcık doldurulamaz mıydı? İnsanları yaratıcılığa teşvik eden bir sistem haline getirilemez miydi? Sonra bence bu uzaktan eğitim olayı geleceğin eğitim sistemi ayrıca benim gibi fiziksel olarak okula gitmekte zorlanan arkadaşlarımız için bu bir avantaj ancak tabi ki 40 yıl önceki açık öğretim dersleri gibi yaparsanız olmaz. Yani artık bizleri sınavlara değil hayata ve geleceğe hazırlayacak içeriğe sahip bir eğitim sistemi hazırlamamız gerek aksi halde ister okulda olun ister evde bir şey fark etmez

Tabi bu salgın sürecini avantaja çevrilmesi gereken yerlerden biride şehir içi ve şehir dışı toplu taşıma araçlarıydı. Yani şöyle: araçlar yoğun olarak sefer yapmadığı için engellilerle ilgili düzenlemeler daha rahat yapılamaz mıydı? Bozulan rampaların onarımı ve tadilatları yapılabilirdi değil mi? mesela şöyle tuhaf bir şey var şehirlerarası taşımacılıkta yasalarda biletler engellenenlere indirimli satılacak diyor. Ancak otobüslerde ne rampa var nede tekerlekli sandalyeye ile oturabileceğiz bir yer.

Anlayacağınız ben bir tekerlekli sandalye kullanıcısı olarak şehirlerarası yolculuk etmek istesem biletimi indirimli alıyorum ama otobüslerde tekerlekli sandalye tertibatı ve yeri olmadığı için araca binemiyorum. Araştırdığımda bu düzenlemeyi sağlayacak yasa maddesinin bu süreçte yetkililer tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini öğrendim. Biz bu konularda fırsat yaratmayı bir türlü öğrenemeyeceğiz galiba

Bakın burada yanlış anlaşılmak istemem bir kez daha diyorum yaşadığımız salgın günleri hiçte kolay değil ancak bu zor günleri fırsat olarak kullanıp ileriye dönük avantaj sağlayabilmek bizim elimizde ben inanıyorum. bu zor günlerde fırsatları yaratıp eksiklerimizi giderirsek gelecekte daha engelsiz daha mutlu daha özgür düşünen insanların olduğu bir ülkede yaşarız.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – BOLÇİ’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 03:08