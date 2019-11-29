Bu gurur Bolu’nun

Haber: Erdal Tanrıverdi

1989’da Günlük Gazete olarak yayına hayatına başlayan gruba 2004 tarihinde Türkiye’de kurulan ilk yerel gazete internet portallarından birisi olan bolugündem.com dahil oldu. 2010 yılında Bolu FM radyosunun grubumuza katılmasıyla ilin en büyük ve en etkin yayın grubu haline geldik. Son olarak 2016 yılında Olay Yayın Gurubuyla birleşerek Olay Gündem Yayın Grubu olarak bir günlük gazete, iki internet haber portalı, bir radyo ve entegre matbaa tesisi ile bölgemizin en eski en etkin ve en güçlü basın yayın grubu olarak yolumuza devam ettik. Günlük gazete satış sayısı, internet portallarının ziyaretçi rakamları açısından da ilimiz ve bölgemizin lideri konumundaki grubumuz ilk günkü heyecanı ve azmiyle Bolu için çalışmaya devam ediyor. 2020 Yılı için önemli projeleri hayata geçirme azmiyle, Bolu’nun Güzel insanlarına ‘Olay Gündem Yakışır’ sloganıyla yolumuza devam edeceğiz.

ERHAN BEYKOZ;

Bolu Gazeteciliğinin lokomotifi olan Bolu Gündem 30 yaşını doldurdu. Dile kolay tam 30 yıldır önde olmak, Lider olmak, belirleyici olmak, halkın, hakkın yanında olmak zordur. Bu görev Sevgili Fatih Maradit ile başladı ve son 10 yıldır Sayın Hüseyin Aykan ile devam etti. Son 3 yılı aşkın bir süredir Bolu Gündemin yürüyüşüne bizde eşlik ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu büyük ailenin parçası olmaktan onur duyuyorum. Dün olduğu gibi yarınlarda da sizlerin verdiği güç ile halkın, haklının sesi olmaya devam edeceğimizden şüpheniz olmamalıdır. İlkeli, cesur ve ödün vermeden haberlerimizi yapmaya daha doğrusu halkın haber alma özgürlüğünü kullandırmaya devam edeceğiz. Bolu’nun Güzel insanlarına ‘Olay Gündem Yakışır.’ Siz bizlere sahip çıktığınız sürece bizde sizin için taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz. Bizlere 30 yıldır hayat veren başta Bolu Halkı olmak üzere tüm okurlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

FATİH MELİH MARADİT;

28 Kasım 1989 tarihinde, yönetim kadrosundan teknik ekibine kadar genç arkadaşlardan oluşan ve yine genç bir ruhla, büyük heyecanlarla yayın hayatına başladığımız Bolu Gündem Gazetemiz, bugün tam 30 yılını doldururdu. İçimizdeki bu büyük heyecan ile azmimiz bir çok ekonomik krize ve hatta deprem felaketlerine rağmen hiçbir zaman bitmedi. Yaşanılan her türlü sıkıntıya rağmen; Bolu Gündem’de 20 yıl boyunca büyük bir keyifle genel yayın yönetmenliği yaptım ve devamında bayrağı tecrübeli gazeteci arkadaşımız Hüseyin Aykan’a devrettim. Görüyorum ki; Hüseyin Aykan’da son 10 yıldır bu bayrağı layıkıyla taşıyarak, gazetemizi 30’ncu yıla getirmeyi başarmış.

Bolu Gündem’e kuruluşundan bugüne kadar emek veren ve hala görevlerini sürdüren değerli gazeteci arkadaşlarımıza son olarak söyleyeceğim şudur ki; içinizdeki ateş ve heyecanı asla yitirmeyin. Çünkü bu gazete o ateş ve heyecanla kuruldu, başarılı oldu ve bugünlere geldi.

Bu vesileyle; başta Sayın Aykan olmak üzere, tüm gazete ekibini kutluyor, Bolu Gündem’e yakışır ve bir o kadar da başarılı nice yıllar diliyorum.

KASIM ŞAHİN;

Meslek hayatıma HHA Bolu temsilcisi Oğuz Uçarla başladım. Daha sonra Metin Ferah’la birlikte Milliyet Gazetesi Bolu muhabiri olarak devam ettim. 1985 ve 89 yılı sonlarına kadar Bolu Haber Gazetesi Haber Müdürlüğü görevini yürüttüm. 1989 yılında ise Bolu’nun amiral gemisi olan ve Fatih Maradit’in sahibi olduğu Bolu Gündem Gazetesinin kuruluş itibariyle ilk Yazı İşleri Müdürü olarak büyük bir gururla gazetecilik hayatımı sürdürdüm. 1990 yılında Milliyet Gazetesi Bursa Bölge Müdürlüğüne atandım. 24 yıl boyunca Bursa’da Milliyet Gazetesin çalıştım. Ardından, Star Gazetesi ve Akşam Gazetelerinde çalıştım. 2011 yılında mesleğimi sürdürmek için Bolu’ya geri döndüm ve 30 yıl önce ilk Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptığım Bolu Gündem Gazetesinde yeniden haberciliğimi sürdürdüm. İlk Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptığım bu çök önemli ve değerli gazetemizin 30 yıl sonra emekli gazetecisi de olma unvanına sahip olmaktan onur ve gurur duyuyorum.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019, 10:15