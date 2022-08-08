Bu güzel örf ve adetimiz de kayboluyor!



Haber: C. Kutay Aykan

Enflasyonun yüzde 79.6’lara kadar çıkması, temel ürünlere sürekli zam gelmesi, bir de buna doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artışı da eklenince, 4 kişilik bir ailenin yapacağı aşurenin maliyeti de hayat pahalılığının ne denli insanları zorladığını ortaya çıkardı.

28 Ağustos tarihine kadar sürecek olan aşure günü nedeniyle ilimizde 30 yıldır aktarlık yapan 59 yaşındaki Ayhan Caba ile birlikte, dört kase aşurenin maliyetini çıkarttık. Yaptığımız hesaba göre 4 kase aşure 145 liraya mal oluyor. Birde bunun yanına konu ve komşuya aşure dağıtmak istenirse bu maliyet 500 liraya kadar çıkıyor.

İNSANLAR NASIL AŞURE YAPSIN

Aktar Ayhan Caba, geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl özellikle temel ürünlere gelen zamların, geleneksel olarak yapılan aşureyi de etkilediğini ve vatandaşların 4 liralık bir ekmeğin fiyatını bile düşündüğünü belirterek, “şurenin en temel ürünlerinin arasında fındık ve ceviz, ayrıca kuru kayısı bulunmakta. Fındık ve cevizin satış fiyatı 200 liraya dayanmakta. Şimdi insanlar nasıl aşure yapsın. Aşure paylaşımdır. Bir aile kendisine aşure yaptığında bunun maliyeti 145 lirayı bulmakta. Birde komşuları düşündüğünde bu fiyat 500 liraya kadar çıkıyor. Bu maliyetin içinde saatlerce pişecek olan ürünler içen doğalgaz harcaması gideri yer aldığını düşünürsek, fiyatlar uçup gidiyor” dedi.

AŞURE MALZEMELERİ VE FİYATLARI

500 gram buğday 10lira ,1 su bardağı kuru fasulye 10 lira, yarım su bardağı nohut 7.5 lira, bir çay bardağı kuru üzüm 6 lira, 10 adet kuru kayısı 10 lira, 10 adet kuru incir 20 lira, bir paket vanilya 2 lira, yarım su bardağı fındık 27 lira, bir orta boy elma 2 lira, 4 adet karanfil 1 lira, bir buçuk su bardağı toz şeker 7 lira, bir su bardağı süt 5 lira, bir adet nar 5 lira, yarım su bardağı ceviz 25 lira ve bir yarım çay kaşığı tarçın 7.5 lira olmak üzere 4 kişilik aşurenin maliyeti 145 lirayı buluyor.