Bu güzergahlar dikkat!..

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.

Bu güzergahlar dikkat!..


 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul-Ankara istikametinde üstyapı ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 41-53. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 13 tünelde yapılacak elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle 30 Eylül'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Sivas-Zara yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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