Bu güzergahlara dikkat

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu ve çevresinde bulunan bakım ve onarım çalışmaları şöyle; Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti, Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.Ankara Çevre Otoyolu'nun Karataş Viyadüğü ile Çankaya Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda ise uyarı yayınlandı. Sürücülerden belirtilen yol kesimlerinde dikkatli olunması istendi.