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12 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Bu haber Bolu için çok önemli

    Hafta sonu ilimize gelen Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı yakın markaja alan Bolu Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Demiröz, Bakana ilimiz üreticilerinin sorunlarını aktarma fırsatı buldu.

    12 Şubat 2018 Pazartesi 09:13
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    Bu haber Bolu için çok önemli
    HABER:Ceylan Beykoz 
    Bolu’nun beyaz ette Türkiye’de öncü il olduğunu ve toplam kanatlı eti üretiminin %30 unu gerçekleştirildiğini belirten Demiröz, Bakan Fakıbaba’ya “ilimizde 3 tane dev entegre ve bu entegrelerle fason üretim yapan 2300 üretici var. Yıllık iki milyon ton beyaz et üretimi yapıyoruz. Bolu ve Türkiye’de ekonomiye büyük katkı sağladığımız aşikar. Bolu’nun illerin ekonomik sıralamalarında ilk sıralarda yer almasının en büyük sebebi de ilimizde devasa hale gelen beyaz et sektörüdür. 90’lı yıllardan bu yana entegre üretici birlikteliğiyle omuz omuza çalışmayla bu günlere gelmiş bulunmaktayız. 90’lı yılların başlarından 2010 yılına kadar arz ve talep dengesi doğrultusunda entegrelerimizle birlikte üreticimizde büyüme sağlamış fakat 2010 yılından sonra bakanlığınız tarafından verilen ıpart ve hibe desteklemeleri sonrası arz dengesinin bozulmasıyla,bu işin duayenleri olan eski üreticilerimiz üretim yapamaz duruma gelmiştir. Sektöre ciddi paralar bağlayarak yatırım yapan üreticilerimiz ise üretim maliyetlerinin artması sebebiyle neredeyse maliyetine üretim yapar duruma gelmiştir.
    Bu sektöre yatırım yapan üreticilerimiz,banka kredilerini, arabasını, evini satarak Ziraat Bankası borçlarını kapatmaya veya ötelemeye çalışmaktadır.Sektöre bir an önce acil eylem planıyla yardımcı olunmaz ise korkuyorum ki beyaz et sektörümüz krizle karşı karşıya kalacaktır. Üreticilerimizin Ziraat Bankası borçlarına öteleme olmaz ise korkum şu ki, kümeslerimiz icralık duruma düşecektir” dedi.
    Entegrelerin ihracatı konusunda bakanlığımızın elinden geleni yapması ve televizyon kanallarında beyaz etimizi karalayan şahıslarla bakanlığımızın mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Demiröz konuşmasına, “Verilen desteklerin yeni kümese değil, bu işi yapan üreticilerimize revizyon, rehabilitasyon, doğrudan gelir desteği, TKİ Genel Müdürlüğü’nden kömür tahsisi ve indirimli elektrik olarak yapılması gerekmektedir. beyaz etle alakalı kamu spotu yayınlamasının üretici ve entegrelere büyük destek vereceği kanaatindeyim. Üreticilerimizin içinde bulunduğu durum bu şekilde devam ederse kırmızı ette olan sıkıntılar beyaz ete de sirayet edecek. Üreticilerimiz artık kapısına kilit vurmak zorunda kalacak” şeklinde devam etti.
    Bolu Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Demiröz’ü dikkatle dinleyen Fakıbaba,bakanlığın vatandaşın yanında olduğunu,konuyla bizzat ilgileneceğini,önümüzdeki torba yasaya işletme tescil belgeleriyle eski kümeslerin revizyonu konularının daekleneceğini belirtti. 15 Şubat Perşembe günü bakanlıkta yapılacak olan toplantıya Bakan olarak bizzat kendisinin de katılacağını söyleyen Fakıbaba, Başkan Demiröz’e üreticilerimizin sorunlarının bir an önce çözüme ulaştırılacağının sözünü verdi.


    Anahtar Kelimeler: Hafta, Sonu, Ilimize, Gelen, Tarım

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