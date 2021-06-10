Bu haberdeki ilçeler dikkat!

Haber: Okay Özcan

​​Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Mengen, Dörtdivan ve Mudurnu ilçelerinde 11 Haziran Cuma ve 12 Haziran Cumartesi günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 11 Haziran Cuma günü;

Merkez ilçede, 09.00-14.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Akçaalan Köyü Merkez Mahallesi;

Merkez ilçede, 14.00-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Akçaalan Köyü Marka Dere Mahallesi;

Merkez ilçede, 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Topardıç Köyü Cami Yanı Mah. Hasanlar Mah. Yanıklar Mah.;

Dörtdivan ilçede, 09.30-16.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişimi çalışması nedeniyle Yalacık Köyü;

12 Haziran Cumartesi günü;

Merkez ilçede,09.00-12.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyleAlpağutbey Mah. Zerdali Sk.,Beşkavaklar Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İzzet Baysal Mah. 1714 Sokak, Behiye Baysal Cd., Eser Sk., Güzel Sk., Karsu Sk., Nehir Sk., Oba Sk., PınaraltıSk., Pınarbaşı Sk., Soğuksu Sk., Tezcan Sk., YeniyurtSk., Zerdali Sk., ÖzayanSk., Özcan Sk., İpek Sk., İsmail Özer Cd.;

Merkez ilçede, 12.00-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Alpağutbey Mah. 4073. Sk., Aslı Sk., Kadife Sk., SeyraniSk., Zerdali Sk., İzzet Baysal 1704 Sk., Alev Sk., Avunduk Sk., Cansu Sk., Defne Sk., Erguvani Sk., Esin Sk., Gülhan Sk., Kural Sk., Mine Sk., Nehir Sk., Çakmaklar Cd., Çağdaş Sk., Özcan Sk., Özlenir Sk.;

Mudurnu ilçede, 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Ferüz Köyü Yukarı Mahallesi,

Mudurnu ilçede, 09.30-13.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Karacakaya Merkez Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 09.30-13.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyleOrmanpınar Köyü Dodoraz Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 10.30-11.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Ormanpınar Yaylacılar Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 11.30-14.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Munduşlar Salmanlar Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 14.00-14.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Karacakaya Küme Evleri, Çavuşlar Değirmen Yanı

Dörtdivan ilçede, 09.30-16.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişimi çalışması nedeniyle Çitler Köyü;

Mengen ilçede, 13.00-14.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle 10. Sk. 16. Sk. 9. Sk. Cumhuriyet Cd. Hancılar Cd. Sağlık Sk. Çamlıca ÇamlıcaCd.;

Mengen ilçede, 09.30-13.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle

Atatürk Köyü , AşçılarCd. Bülent Ecevit Cd. Cumhuriyet Cd. Nazım Adasal Cd. Necati Kahraman Cd. OvazSk. Talas Cd. Şehit Madenciler Cd. Göçler Köyü , Güneygökçesu Köyü ,

Mengen ilçede, 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Elite Elektrik Şantiye, Özgür Elektrik Regülatör, Kadılar Köyü GökçesuYolu, HakkıYürükKümes, Yanarelmas Maden, Beypi Kümes Güney Köyü, Kömür Madeni, Güney Köyü, Beypi Kadılar Kümes, GökçesuMerkez, UçpınarMaden, GökçesuToki, Kadılar Köyü, Gökçesu Merkez, Uçpınar Madencilik, Karakaya Uçpınar Maden, GüneygökçesuKömür Ocağı, Uçpınar Madencilik Trafo, İlyas Gürçesme Kömür Ocağı, Karakaya Oruçoğlu Mahallesinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.