Bu haberi dikkatli okuyun!

Haber: C. Kutay AYKAN

Son günlerde cep telefonu dolandırıcıları yine gündeme gelmeye başladı. Dolandırıcılar tesadüfen çevirdikleri numaralardan karşılarına çıkan vatandaşlara, “Akıllı telefon kazandınız. Hediyenizi almak için bir miktar kargo parası havale etmeniz gerekiyor” dedikten sonra, müjdeye sevinen bazı vatandaşlar bu uygulamaya inanarak, 100 ila 200 TL arasında para havale yapıyorlar.

Ne var ki büyük umutla beklenen kargonun içerisinde akıllı telefon yerine içerisine su konulmuş poşetler gönderilerek, dolandırıcılık olayı gerçekleşiyor. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu yetkilileri Bolulu vatandaşları uyararak, bilinmeyen numaralardan gelen telefonlara itibar etmemelerini, akıllı telefon kazandınız müjdesine de inanmamalarını, bu tür eylemde bulunan kişilerin telefon numaralarını mutlaka mağdur olmamak ve dolandırılmamaları için 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini istedi.