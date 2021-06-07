Bu hafta da yağışlı geçecek

Haber: N. Halid Altundal

Hava sıcaklıklarının düştüğü ilimiz Bolu’da son 10 gündür devam eden yağışlı hava etkisini kaybetmiyor. Güneşin yüzünü nadiren gösterdiği, genellikle parçalı bulutlu bir havanın etkisi altında olan ilimizde yağışlı havaların bu hafta da devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre sıcaklıkların kısmen artış göstereceği ilimizde hafta içi tüm günler gök gürültülü sağanak yağışla geçecek.

Meteorolojik verilere göre ilimizde hava sıcaklığı 8 Haziran Salı günü en yüksek 20 en düşük 12, 9 Haziran Çarşamba günü en yüksek 21 en düşük 10, 10 Haziran Perşembe günü en yüksek 19 en düşük 10 ve 11 Haziran Cuma günü ise en yüksek 18 en düşük 9 derece olacak. Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri ise gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve taşkınlara karşı vatandaşları önlem almaları konusunda uyarıyor.