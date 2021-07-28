Bu hafta hava nasıl olacak?

Haber: Aysun Beykoz

Meteoroloji Genel müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan hava durumu raporuna göre ilimizde bu hafta yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar Mevsim normallerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre en yüksek sıcaklık 32 derece ile 02 Ağustos 2021 pazartesi olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilimiz için 5 günlük hava durumu raporu şu şekilde:

29 Temmuz Perşembe günü Az Bulutlu, en düşük sıcaklık 13 derece, en yüksek sıcaklık 30 derece

30 Temmuz Cuma günü Az Bulutlu, en düşük sıcaklık 14 en yüksek sıcaklık 30 derece

31 Temmuz Cumartesi Az Bulutlu, en düşük sıcaklık 15 en yüksek sıcaklık 30 derece

01 Ağustos Pazar günü Az Bulutlu, en düşük sıcaklık 13 derece, en yüksek sıcaklık 30 derece

02 Ağustos Pazartesi günü Az Bulutlu, en düşük sıcaklık 14 en yüksek sıcaklık 32 derece