Bu hakim alkışlanır

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’da lisede öğrenim gören 17 yaşındaki U.E. ile 15 yaşındaki Ü. Ç., geçtiğimiz ay bir kamu kurumunda kablo hırsızlığı suçu işledi. 2 öğrenci daha sonra gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimi Fırat Karaalp’in karşısına çıkan öğrenciler akıllarına gelmeyen bir cezayla karşılaştılar. Mahkeme Başkanı Karaalp, çocukları cezaevine göndermek yerine, onları topluma kazandırmak için 17 yaşındaki U.E.’ye robotik kodlama kursuna gönderme, 15 yaşındaki Ü.Ç.’ye de Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” romanı ile Ömer Seyfettin’in “Kaşağı” romanlarını okuyarak özetini de edebiyat öğretmenine sunması cezası verdi. Her iki öğrenci hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Kablo hırsızlığı suçundan tutuklanması istenen 2 öğrenciye böyle bir ceza verilmesi, takdirle karşılandı. Okulların açılmasıyla birlikte ceza uygulamaya konulacak. Öğrencilere verilen bu cezada Av. Samet Özçelik ile Av. Bilge Yönet’in de etkisi oldu.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2019, 15:28