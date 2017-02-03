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03 Şubat 2017 Cuma
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    • "Bu hali ile cevabımız hayır olacak"

    Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, ileride yaşanacak referandum için ne yönde oy kullanacağını belirtti. Çetinkaya "Yeni anayasaya bu hali ile cevabımız hayır olacak" ifadelerini kullandı.

    03 Şubat 2017 Cuma 10:30
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    Haber: Ceylan Beykoz

    Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, referandum sürecini değerlendirerek ne yönde oy kullanacağını ifade etti. Çetinkaya yeni anayasaya ve başkanlık sistemine bu hali ile hayır diyeceğini belirterek "Akşam CNN Türk'te genel başkanımız 2 - 3 saate yakın bir açıklamada bulundu. Bu açıklama içinde bir cümle çok dikkat çekiydi ve önemliydi. Başkanlığa hiç düşünmeden oy kullanacaksam evet derim. Fakat biraz düşünmek için fırsat bulursam bu hali ile kesinlikle hayır derim. Bizim parti olarak inandığımız şey kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Yani yasama, yürütme, yargı birbirinden bağımsız olarak hareket etmelidir. Şimdi bu yetkilerin tamamını yürütmeye verirseniz bu durumda tek elde toplanan güçle kontrol edilemeyen bir cumhurbaşkanı olmasına karşıyız. Cumhurbaşkanlığı mevkisi denetlenebilir olmalı. Denetlensin ve üzerindeki yargıda bağımsız olsun. Hatta gerekirse bu bağımsız yargı durumlara müdahale edebilsin. Şimdi cumhurbaşkanlığına meclisi fesih etme yetkisi veriyor. Bu bir baskıdır. Mesela, meclisten onaylanma sunulduğu zaman hem MHP'den hem de Ak Parti'den bir açıklama geldi. Eğer onaylanmazsa erken seçim olacak. Bu bir baskıdır. Yani hiçbir milletvekili erken seçimi kabul etmez. O yüzden biz, bu maddelerin düzeltilmesini bekliyoruz. Yani yürütmenin yargı ve yasama üzerinde ki baskı etkisinin kaldırılarak milletin önüne gelmesini bekliyoruz. Hala ümidimiz var. Bir bekleyiş içindeyiz. Şimdi eğer bu hali ile geçersen ne olur bilmiyoruz. Daha onaylanmadı ve halkın önüne gelmedi. Zaten bu hali ile de gelirse genel başkanımız hayır diyeceğimizi belirtti" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Saadet, Partisi, Bolu, İl, Başkanı

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