Bu hareket alkışlanır

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çakmaklar Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Huzurevindeki emekli Baş komiser ve emekli Polis Memurunu ziyaret etti. Yapılan anlamlı ziyaret ile ilgili bilgilendirmede bulunan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, “Bolu Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz Çakmaklar Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Huzurevindeki emekli Baş komiserimiz ve emekli Polis Memurumuz ziyaret edilerek, istek ve ihtiyaçları olup, olmadığı soruldu. Teşkilat olarak her zaman yanlarında olduğumuz ve olacağımız iletildi” ifadelerine yer verdi.