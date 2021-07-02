BU HAREKETLERE DİKKAT!

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Oldum olası insanların yaşadıkları olaylara verdiği tepkiler çok ilgimi çeker. Bu yüzden kalabalık insan topluluklarının olduğu yerlere yolum düşerse bir kenara çekilip gözlem yapmaya çalışırım. Yani bir bakıma kendi adıma hayatı durdurur. Diğer insanların günlük hayat koşturmalarını ve farkında olmadan yaptıklarını izlerim.

Tabi birde sosyal deney videolarını izlemeyi çok severim. Çünkü o videolarda işlenen konular. İnsanların verdikleri tepkiler gerçek hayatı ve insanların bakış açısını ortaya çıkartır. Sosyal deneylerde insanlar çoğu zamanda olayları kaba kuvvetle ve güç gösterisi yaparak çözmeye çalışırlar yani yanlış olan bir şeyi yine yanlış bir şeyle düzeltmeye çalışırlar. Hâlbuki ne kadar iyi niyetli olursanız olun yanlış yanlışla doğru hale gelmez.

Bu anlamda gecen gün izlediğim bir sosyal deneyi paylaşmak istiyorum

İşlek bir alanda tekerlekli sandalyedeki karısını iten adam bir anda kıza sinirleniyor ve bağırmaya başlıyor. “ ben seni itmek zorunda mıyım? Falan diye. Tabi tekerlekli sandalyede oturan kız bunların üstüne ağlamaya başlıyor. Bunun üstüne yoldan gecen insanların önce bakışları değişti. Sonra birkaç hanım geldi. Olaya müdahale etmek istedi. Hanımların biri adamla konuşurken diğeri tekerlekli sandalyedeki kızı yani adamın karısı rolündeki arkadaşı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Tabi insanların tepkisini görmek için olay hep tekrarlanıyor. Bu tekrarlar esnasında koca rolündeki adam tekerlekli sandalyedeki kıza bağırmaya başlayınca olaya müdahale etmek isteyen bir deli kanlı geldi. Koca rolündeki arkadaşın üstüne yürümeye ve onu itmeye başladı. “Hadi bana da bir desene bu kıza az önce dediklerini dedi.” Yani neredeyse koca rolü yapan arkadaşı yere yatırıp dövecekti.

Hiç kimsenin aklına olayı uzaktan izleyip polis çağırmak ve tekerlekli sandalyedeki kıza fiziksel temas ya da fiziksel şiddet olmadıkça yani mecbur kalmadıkça güç kullanmayayım demedi. Hâlbuki koca rolü yapan arkadaş sadece bağırıyordu. Tekerlekli sandalyedeki kıza fiziksel bir zarar vermiyordu. Yani müdahale edenlerin niyetleri iyi ama mecbur kalmadıkça fiziksel temas kurmamalıydılar. Çünkü karşınızda bağıran adamın cebinde ne olduğunu bilemezsiniz. Siz fiziksel temasa geçtiğinizde adam silahlıysa size ve tekerlekli sandalyedeki kıza daha büyük zarar verebilir. Bu hiç kimsenin aklına gelmedi. Yani bu sosyal deneyde bence davranışlar sınıfta kaldı.

Aman canım o deney de bilerek öyle yapmışlardır demeyin gerçekten biz olaylara nasıl müdahale edeceğimizi bilmiyoruz. Bakın bizzat yaşadığım bir olayı anlatayım. Sokaktayım akülü aracı kenara çektim annemi bekliyorum aynı zamanda etrafı izliyorum. Arkamdan biri yaklaştı. Sen bir yere mi gitmek istiyorsun yardım edeyim dedi. “ yok, annemi bekliyorum dedim.“ Tamam, o halde deyip bana dur yapma deme fırsatı vermeden elini benim yüzüm deki maskeye sürdü.

“Güler misin, ağlar mısın? Deriz ya tam öyle bir durum.” Tamam, yardım etmek istiyorsun. Tamam, niyetin iyi ancak ben bekliyorum “bir sorun yok deyince git işte, giderken benim suratıma niye dokunuyorsun.” Yani salgın günlerindeyiz zaten salgın olmasa bile bir insanın yüzünde maske varsa o insanın suratına dokunulmaz. Ya benim daha kötü bir rahatsızlığım varsa mesela lösemiysem ve senden alacağım bir mikrop benim hayatımı olumsuz yönde etkilerse ne olacak ? Yani sevgini göstermek için hiç düşünmeden yaptığın bu tur hareketler kötü sonuçlara yol açabilir.

Bakın arkadaşlar niyetiniz iyi yardım etmek istiyorsunuz biliyorum. Ancak ne olur yardım ederken ilk aklınıza geleni yapmayın “burada bunu yaparsam ne olur diye biraz düşünürseniz” inanın olaylara daha doğru şekilde müdahale edip karşınızdakine de daha çok yardımcı olursunuz. En önemlisi de yardımcı olayım derken ya da sevginizi gösterirken hiç kimseyi riske atmazsınız. Unutmayın kontrolsüz gücün ve kontrolsüz yardımın hatta kontrolsüz sevginin sonuçları kötü olabilir.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 02:02