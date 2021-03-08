



CHP Bolu Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Özcan, Samsun’un Canik ilçesinde bir kadının küçük çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından saldırıya uğraması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada hızla yayılan ve toplumda tepkiye neden olan şiddet görüntüleri hakkında Konuşan Okay Özcan, “Samsun’da meydana gelen ve kadına yönelik şiddetin en aşağılık örneklerinden biri olan olay yüreklerimizi yakmış, vicdanlarımızı yaralamıştır.

Bu elim hadisenin şehrimizde yaşanmamış olsa da, ülkemizin herhangi bir yerinden gelen benzer acı olaylar aynı şekilde içimizi kanatmaktadır. Minicik evladının gözü önünde vahşi bir saldırıya uğrayan annenin sağlık durumunun iyi olması tek tesellimizdir. Kadına yönelik her türlü şiddeti, insan onuruyla bağdaşmayan tüm muameleleri reddediyoruz. Yaşanan vahşi olayı tüm kalbimle kınıyorum. Bir kez daha Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahede altında tutulan şiddet mağduru kardeşimize Allah’tan acil şifalar dilerken, ailesine geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Şiddet vakalarına asla müsamaha göstermeyeceğiz” diye konuştu.

Bu olayın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde olmasından ayrı bir hicap duyduğunu belirten Özcan, “Bolu Belediyesi olarak yüzlerce kadın personelimiz, onlarca kadın birim müdürü ve şefimiz ile iki kadın Belediye Başkan yardımcımızla Türk kadınına ne kadar güvendiğimizi net bir şekilde ortaya koymuş durumdayız. Başta Bolulu kadınlarımız olmak üzere Tüm Türk kadınlarının ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kutluyorum. Sayın Belediye Başkanımız Tanju Özcan’a Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanlığında bu kadar çok kadınımızı iş hayatına kattığı için şükran duyuyorum. Yurt genelinde muadil belediyeler arasında en çok kadın çalışan ve kadın amir sayısı en çok olan belediye Bolu Belediyesidir. Bu hassasiyet Sayın Başkanındır” ifadelerini kullandı.