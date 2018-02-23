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23 Şubat 2018 Cuma
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    Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu hafta Cuma namazında okunacak olan hutbe yayınlandı. Hutbede, uyuşturucu, bilgisayar, kumar ve akıllı telefon kullanımının özellikle gençleri çok etkilediği konusunda uyarıcı açıklama yer aldı.

    23 Şubat 2018 Cuma 09:39
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    Bu hutbeyi mutlaka okuyun
     Haber: Kasım ŞAHİN

    Türkiye genelinde ve Bolu’daki tüm camilerde okunan metni şu şekilde; Kur’an-ı Kerim, dünya hayatının bir imtihanolduğunu ve bu imtihanda başarılı olmak isteyenlerinnefsine esir olmaması gerektiğini ısrarla tekrarlar. Geçiciheveslerin, sınırsız arzu ve isteklerin peşinde koşan insanınsonu hüsrandır. Şu kısacık hayatın önemini, kıymetini veciddiyetini bize unutturan her türlü bağımlılık, birertuzaktır. Zamanımızı, paramızı ve sağlığımızı heba edenkötü alışkanlıklar, geleceğimize yönelik birer tehdittir.

    OYUNLARIN BAŞINDA GECELEMEYİN

    Kur’an-ı Kerim bizlere defalarca “Hiç düşünmezmisiniz?” diye sorarken, alkol ve uyuşturucu ile beynidumura uğramış bir insan nasıl düşünebilir? YüceRabbimiz bizleri “Ne kadar da az şükrediyorsunuz?”diye uyarırken, saatlerce ekrana bağlanıp hayattan kopanbir insan çevresindeki nimetleri görüp de nasılşükredebilir? Resûl-i Ekrem Efendimiz “Bakmaklayükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günaholarak yeter.”3 buyururken, kumarda, bilgisayaroyunlarının başında geceleyen insan ailesiyle nasılilgilenebilir?

    ÇOCUKLARIMIZ HAİN ŞEBEKELERİN ELİNE DÜŞÜYOR

    Bağımlılık, yuvalar dağıtmakta, milli servetimiziheder etmekte, maneviyatımızı kökünden sarsmaktadır. Enüstün niteliklerle yaratılan insanoğlunun bu meziyetlerinitoplumun ve ümmetin faydası için kullanamadan budünyadan geçip gitmesi ne acıdır! Çocuklarımız maaleseftaklit, özenti ve merak ile kötü alışkanlıklara adım atmaktave arkadaşlarının aklına uymaktadır. Ailesinden yeterli ilgive desteği göremeyen, kendisini yalnız ve sevgisizhisseden gençlerimiz, hain şebekelerin ağına kolaycadüşmektedir. Onlara rehberlik etmek, gündemlerini takipetmek, sadece maddi ihtiyaçlarını değil maneviihtiyaçlarını da karşılamak bizlerin vazifesidir.“Çocuklarının senin üzerinde hakkı var”4 buyuranSevgili Peygamberimiz bizlere bu mühim vazifeyihatırlatmaktadır.

    TEKNOLOJİYİ AKILLI VE BİLİNÇLİ KULLANALIM

    Sevgili Peygamberimiz “İki nimet vardır kiinsanların pek çoğu bunların kıymetini bilmeyerekaldanmaktadır: Sağlık ve hoş vakit” buyurur.Hastalanınca ya da meşgaleden bunalınca fark ettiğimiz buiki nimetin kadrini bilelim. Beden ve ruh sağlığımızın enbüyük düşmanı olan sigara, alkol ve uyuşturucumaddelerin her türlüsünden şiddetle sakınalım,sakındıralım. Vaktimizi bir kara delik gibi yutan ve faydalıişlere zaman ayırmamıza engel olarak günlerimizi tüketeninternet bağımlılığına karşı uyanık olalım. Allah’ın bizesunduğu teknolojik imkânları akıllı ve bilinçli bir şekildekullanmayı öğrenelim, öğretelim. İyi alışkanlıkların, erdemve ahlakın aile içinde kazanıldığını, gençlerimizin ancakbizim ilgi ve desteğimizle bağımlılıktan uzakkalabileceğini unutmayalım.

    AKILLI TELEFONLARA KARŞI UYANIK OLALIM

    Çocuklarımızı ve gençlerimizi eğlendirirkenzehirleyen, sahte zaferlerle saatlerce meşgul eden sigara,alkol, uyuşturucu, kumar, internet, bilgisayar ve akıllıtelefon gibi bağımlılıklara karşı uyanık olmak hepimizinvazifesidir. Cenab-ı Hak, bu konuda kötü bir gidişatınsonuna işaret ederek bizleri şöyle uyarır: “Sonra bunlarınardından namazı kılmayan ve nefsani arzularına uyanbir nesil geldi…”6Unutmayalım ki, evlatlarımız bizim yarınlarımızdır veneslimiz bize emanettir. sağlıklı, eğitimli ve şuurlu nesilleriçin gözümüzün nuru olan evlatlarımızı dinimizle,kültürümüzle, kimliğimizle donatalım ki, her türlükötülükten kendilerini koruyabilsinler.

    Anahtar Kelimeler: Diyanet, İşleri, Başkanlığı, Din, Hizmetleri

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