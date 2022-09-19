Bu iddialar ortalığı karıştırır

Haber; C. Kutay Aykan

Merkeze bağlı Yuva Köyü’nde, Kurban Bayramı'ndan beri içme suyundan zehirlendiği öne sürülen 141 kişi çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurmuştu. Hastalardan 49 yaşındaki Eyüp Ertem hayatını kaybederken, 135 kişi taburcu edildi. 5 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Aralarında çocukların da bulunduğu zehirlenme vakalarının bazılarında hemolitik üremik sendrom (HÜS) hastalığı tespit edildi. Ekipler inceleme için su deposu, şebeke suyu ve gıdalardan numune aldı. Alınan numunelerin incelenmesi sonucu suda mikroba rastlandı. Ancak mikroba neden olan etkenler ve mikrobun türüyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Olayla ilgili Bolu Valiliği tarafından idari ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma, İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettiş incelemesinin raporu sonucunda soruşturma kapsamı Bolu Valiliği'nce genişletildi.

SU BORUSU PATLADI

İddiaya göre zehirlenme vakalarının ortaya çıkmasından yaklaşık bir hafta önce kimyasal atık taşıyan ağır tonajlı bir aracın geçişi sırasında, köyün içme suyunun karşılandığı şebeke suyu borusu patladı. Kimyasal atık taşıyan araçların temizlendiği araç yıkama işletmesinde çalışan kişiler ve Yuva Köyü muhtarının, kırılan boruyu kendi imkanları ile onararak üzerini molozlarla kapattığı ve yetkililere haber vermediği öne sürüldü. Öte yandan onarım yapılana kadar patlayan boruya yıkanan araçların suyunun karıştığı iddia edildi.

ARAÇ YIKAMA YERİ RUHSATSIZ

Bolu Cumhuriyet Savcısı'nın, 16 Eylül 2022 tarihinde borunun patladığı bölgeye gelerek İl Özel İdaresi'ne ait bir kepçe ile molozları kaldırttığı, bölgede yaptığı incelemeler sonucu toprak ve su numuneleri aldığı iddia edildi. Bu arada kimyasal atık taşıyan araçların temizliğinin yapıldığı araç yıkama yerinin, Bolu Belediyesi mücavir alanında yer aldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olduğu ve burada araçların dere suyuyla temizlendiği öne sürüldü.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde köylülerle yapılan görüşmelerde Kurban Bayramı’ndan birkaç gün önce açıklanmayan bir nedenle köyde su kesintisi yapıldığı söylenirken Bolu Cumhuriyet Başsavcısı'nın bu hafta içerisinde konuya ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor.