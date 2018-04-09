HABER: Semih BAYKAL

Bolu Belediye Meclisi Nisan ayı birinci birleşim toplantısına, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aksoy’un Belediye Birimlerinin yaptığı denetlemeler ile ilgi açıklamaları damga vurdu. Belediye Birimlerinde yaptıkları denetimler ilgili konuşan Aksoy şok bir iddiayı da ortaya attı. Aksoy Karadere Tünelinde Belediyeye bağlı bir danışmanın olduğunu söyleyerek; “ Yapmış olduğumuz denetimler sonucunda bir rapor hazırladık. Raporu da oy birliği ile imzaladık. İlk olarak Fen işlerinde yaptığımız denetimlerde, arkadaşların ve müdürümüzün mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığına şahit olduk. Yalnız burada tünel inşaatı ile ilgili bir danışmanımızın olduğunu gördük. Bu arkadaşa da KDV’siyle birlikte ayda 13 bin 600 TL ödeme yapıyoruz. Bu Karadere tüneli ile ilgili başkan 15 yıldır musluklarımızdan içme suyu akacak diyor. Bildiğim kadarıyla tünel inşaatı ilk yapıldığında 20 milyonluk bir bedelle yapılmıştı. Bu ihale anahtar teslim yapılmıştı. Bu inşaat için 20 milyonun çok olduğu düşüncesiyle bu ihale iptal edildi. Daha sonra başka bir firmaya verildi. Bu inşaatın ne kadara biteceği ile ilgili bir bilgiye sahip öngörüleri olan var mı? Burada danışmanımız ne iş yapar? Bizin nasıl yönlendiriyor? Bu aldığı paralar karşısında bize nasıl bilgiler veriyor?.”

“BOLU’DA DAHA PAHALI ASANSÖR BAKIMI YAPTIRAN VAR MI?”

Konuşmasının devamında Aksoy Belediye’nin arkasında bulunan Katlı Otopark’ın yenilenen asansörlerine Belediye’nin toplamda KDV dahil 382 bin 500 TL para harcadığını da ifade ederek tepki gösterdi. Aksoy; “Bolu Belediyesinin arka tarafında bulunan katlı otoparkın tahminen yapıldıktan 2 sene sonra asansörler yenilendi. Bu asansörlerin bir tanesinin maliyeti 127 bin 500 TL artı KDV’dir. Burada 3 tane asansör var. Yani toplam maliyet 382, 500 TL artı KDV’dir. Bu rakam mevcut asansör fiyatlarının çok üstündedir. Aynı asansör firmasında bu asansörlerin yan yana olmasına rağmen her birine 400’er lira bakım sözleşmesi yapmış. Yani toplamda bin 200 TL’ye sözleşme yapmış. Bolu’da daha pahalı asansör bakımı yaptıran var mı bilemiyorum” dedi.

“BU BİNALARI YERLEŞTİRMEK BOLU’YA SAYGISIZLIKTIR”

Son olarak yeni yapılan Bolu Belediye Binasını eleştiren Aksoy; “Büyük Camii Mahallesi Yukarı Çarşıda 20 adet tescilli yapı için proje yaptırıp 159 bin TL para ödemişiz. Gene aynı bölgede Aşağı Taşhan restorasyon projesi için 75 bin TL ödemişiz. Arasta Sokak Sağlıklaştırma Ve Cephe İyileştirme İşi için 220 bin lira ödemişiz. Aynı bölgede muhdes yerlerin sökümü için 265 bin liralık ödeme yapmışsız. Bütün bu ödemelere rağmen bu tarihi dokunun içersine Yeni Belediye binasını yapmışsız. Fotoğraflara dar açıdan değil de geniş açıdan baktığınız zaman oradaki çirkinliği görebilirsiniz. Sadece binalar güzel görünebilir bu tartışılabilir. Ama o tarihi dokunun içerisine bu binaları yerleştirmek Bolu’ya saygısızlıktır” diye eleştirdi.