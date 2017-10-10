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10 Ekim 2017 Salı
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    • Bu iddialar yalanır yutulur değil

    Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara sela dinletildiği, çıplak arama yapılarak insan onuru ayaklar altına alındığı ve tek tip elbise dayatması yapıldığı iddia edildi.

    10 Ekim 2017 Salı 02:36
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    Bu iddialar yalanır yutulur değil

    Haber; Bulut ALTUNDAL

    OHAL sonrası siyasi tutsaklara dönük keyfi uygulamalara her gün bir yenisi eklediği iddia edilen F Tipi Cezaevi’nde ayakta sayım, “Tek tip elbise” dayatması, telefonda tekmil ve çıplak arama uygulamalarından sonra şimdide sela dinletildiği iddia edildi. 15 Temmuz sonrası halkı sokağa dökmek için camilerden uzun süre dinletilen selanın bu kez de hükümlü ve tutuklulara hoparlörden dinletildiği belirtildi. 4 Ekim’de Bolu F Tipi’nde yakınlarını görmeye giden aileler, hükümlü ve tutuklulara kendilerine söyledikleri hak ihlallerini kamuoyu ile paylaştılar. Aileler, hükümlü ve tutuklulara koridorlara bağlanan hoparlörlerden sürekli sela ve ezan dinletildiğini söylediler. Cezaevinde kart dayatmasının da yapıldığını belirten aileler, bunu kabul etmeyen hükümlü ve tutukluların elektrik, su ve bütün haklarının ellerinden alındığını aktardı. Hükümlü ve tutukluların aktarımına göre, 1 yıldır cezaevinde olan cezaevi müdürü döneminde baskıların daha da arttığını belirten aileler, kendilerinin de cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasına maruz kaldıklarını iddia ettiler.

    Regl olan bir tutsak yakınının da insanlık onurunu hiçe sayan bu uygulamaya maruz kaldığını ve gardiyanların zorla üstünü çıkardıklarını belirten aileler, Bu insanlık dışı uygulamalara son verilmesini istediler.

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