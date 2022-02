İYİ Parti tarafından Türkiye tarihinde ilk defa genel başkan düzeyinde başlatılan Birinci Türkiye turu tamamlıyor. İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Genel Başkan Meral Akşener tarafından başlatılan çalışmanın ülkenin ekonomik ve sosyal nabzını çok iyi tuttuğunu ifade etti. Örnekbaş artık neredeyse haftalık olarak değişkenlik gösteren ekonomik dengesizliğin ülkede oluşturduğu rahatsızlığı yaptığı basın açıklamasıyla anlattı. İktidarın söylemlerinde ortaya çıkan tutarsızlığın piyasada oluşturduğu dengesizliği ve her geçen gün çaresizleşen vatandaşın içinde bulunduğu durumu ve giderek çözümsüz hale gelmesini Örnekbaş sert dille eleştirdi. Örnekbaş açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettik. Külfeti de, hep birlikte sırtlayacağız.” Sözüne “Bu millete külfeti sırtlamaktan en son iktidar bahsedebilir” sözleriyle cevap verdi. Örnekbaş ayrıca son günlerin tartışma konusu haline gelen Tarkan şarkısına gönderme yaparak “Bu iktidar mutlaka gitçek!” dedi.

KEPÇEYLE ALDIKLARINIZI, KAŞIKLA VEREREK, BU MİLLETİ, DAHA FAZLA KANDIRAMAZSINIZ

Örnekbaş yaptığı açıklamada şu değerlendirmeleri yaptı:

İktidarın ekonomik rotası artık iyice raydan çıkmış vaziyettedir. Eskiden, iktidarın söyledikleri birbiriyle, aylık ya da yıllık bazda çelişirken gelinen noktada artık haftalık bazda bile, rakamlar çelişir oldu. Artık iktidar her hafta, bir önceki hafta söylediğini unutup, farklı bir şey söylüyor. Bu telaş ancak sandık korkusunun oluşturduğu panikle açıklanabilir. Bir hafta önce ülkenin ekonomik şartlarının çok iyi olduğunu söyleyerek muhalefetin yaygara yaptığını eleştiren iktidar bu hafta çıkıp “Ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettik. Külfeti de, hep birlikte sırtlayacağız.” Diyebiliyor. Madem geçen hafta her şey yolundaydı neden bir hafta sonra külfetten bahsediyorsun? Sen 5 kardeşleri ve sana yandaş olanları bu milletin verdiği vergileri çarçur ederek zenginleştirdin. Seninle bir kazanç elde ettiyse onlar elde etmiştir. Git verdiklerini onlardan al ve yarattığın krizin faturasını külfetini onlardan al. Bu millete, sabırdan, fedakarlıktan ve külfeti sırtlamaktan en son iktidar bahsedebilir. Akıl dışı, plansız ve beceriksiz yönetim anlayışınla, ülkemizin kaynaklarını, har vurup harman savurdunuz. Milletimizin cebinden aldığınızı, yandaşının cebine koydunuz. Şimdi de iktidar çıkmış; Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmeye çalışıyor. Çok beklersiniz! Bu büyük millet, artık her şeyin farkında. Ak Parti iktidarı, artık yok. Kepçeyle aldıklarınızı, kaşıkla vererek, bu milleti, daha fazla kandıramazsınız.

O SANDIK “GELCEK”

Bildiğini gibi partimiz tarafından ülkede bir ilk gerçekleştirilmiştir. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener tarafından ilçe ve belde düzeyinde 20 Ocak 2020 yılında başlayan Birinci Türkiye turu tamamlanmak üzeridir. Genel merkezimizden oluşturulan ekiplerin refakatiyle eş zamanlı olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener başlattığı ziyaret çalışmaları sonuçlarını vermiştir. Ülkenin içinde bulunduğu şartlarla ilgili durum ilk ağızdan parti yetkilerimize aktarılmıştır. İktidar her ne kadar yandaş medya kuruluşlarıyla bu gerçeği perdelemeye çalışsa da artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Vatandaşın evinde artık tencere kaynamamaktadır. Esnaf sattığını yerine koyamamaktır. Borç batağında olan esnafımız artık elektrik ve doğalgaz faturasına çalışır hale gelmiştir. Cebinde beş kuruş parası olmayan analar babalar maalesef çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için intihar etmektedir. Ak Parti’de dayısı olmadığı için gençlerimiz iş bulamamaktadır. Çiftçimizin ürünü, üretim maliyetine yetmemekte ve borcunu kapatmak için tarlasını traktörünü satar hale gelmiştir. Sözüm ona göstermelik bir zam yaptılar daha zam vatandaşın cebine girmeden verdiklerini geri aldılar. İktidar beceriksizliklerini toparlamak için, son çareyi, yine milletimizin cebine göz dikerek, yastık altındaki altınlara, el uzatmakta bulmuştur. Ama aziz milletimizin artık bunların beceriksiz ekonomi yönetimine ve savurganlıklarına verebileceği tek bir kuruşu bile yoktur. Vatandaşın sesine kulak vermeyen içinde bulunduğu şartları görmezlikten gelen iktidar, sanata ve sanatçılarımıza dil uzatmaktan çekinmemektedir. Bu ülkenin sanatçısıyla, bu milletin dinlediği müzikle uğraşacağınıza, oturun kendi işinizi yapın.Geçmiş dönem merhum siyasilerimiz Demirel ve Özal gibi saygıları ve tahammülleri yoktur. Varsın tahammülleri olmasın, varsın onlar bu eğri düzen böyle devam eder zannetsinler. Buradan iktidara ve onun temsilcilerine sesleniyoruz er ya da geç, o sandık “gelcek”. Ağlasanız da, sızlansanız da, siz isteseniz de, istemeseniz de, bu çile “bitçek”. Bu iktidar mutlaka “gitçek”.